Туктамышева поспорит за путевку на ЧМ в Японии

Чемпионка мира-2015, фигуристка Елизавета Туктамышева поборется за путевку на мировое первенство 2019 года в Японии. Туктамышева заявлена на финал Кубка России в Великом Новгороде - последний отборочный турнир перед главным стартом сезона.

Напомним, что из-за воспаления легких ученица Алексея Мишина пропустила чемпионат страны и чемпионат Европы. Лизу поставили в состав сборной на Универсиаду (2-12 марта) и сделали запасной в команде на чемпионат мира (18-24 марта).

В этом же статуте значится и двукратная чемпионка мира, серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева. Сезон у Жени также сложился неудачно. Но она попробует получить путевку в Сайтаму в финале Кубка России.

Еще одной претенденткой на поездку на ЧМ является Станислава Константинова, которая на чемпионате Европы стала четвертой. Места в сборной себе гарантировали Софья Самодурова и Алина Загитова.