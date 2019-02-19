У девятиклассников осталось 10 дней на выбор экзаменов

У девятиклассников осталось ровно 10 дней, чтобы определиться с экзаменами по выбору: после 1 марта Рособрнадзор прекращает прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации.

Чтобы сдать основной государственный экзамен (ОГЭ), выпускник должен написать заявление в своей школе и указать в нем выбранные предметы. При этом русский язык и математика - как и прежде - остаются обязательными для получения аттестата об основном общем образовании. Еще два предмета, хоть и по выбору - тоже обязательны. Среди них: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский).

- Для получения аттестата обучающийся должен успешно пройти ГИА по всем четырем сдаваемым предметам, - подчеркнули в Рособрнадзоре. - Досрочный этап проведения ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2019 году пройдет с 22 апреля по 14 мая, основной - с 24 мая по 2 июля.

Кстати, впервые в этом году допуском к экзаменам в девятых классах стало итоговое собеседование: на днях его прошли почти 1,5 миллиона ребят. При этом сам формат ОГЭ приближен к ЕГЭ, который сдают выпускники 11 классов.

На что еще нужно обратить внимание? Порядок приема в 10-е профильные классы определяет сама образовательная организация. Если подросток хочет продолжить учиться в школе, ему нужно познакомиться с этим порядком до подачи заявления. Узнать, какие предметы по выбору лучше сдать.

И хорошая новость для тех ребят, кто в текущем учебном году победил или стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членом сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах. Они освобождаются от прохождения ГИА-9 по предмету, соответствующему профилю олимпиады.