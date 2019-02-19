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19.02.2019 18:36
Рубрика: Общество

Сильны в математике

У пчел открыли удивительный дар
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
Пчелы продолжают удивлять ученых. На этот раз австралийские и французские биологи под руководством Адриана Дайера изучали, способны ли насекомые совершать арифметические действия, складывать и вычитать. Напомним, что ранее именно эти специалисты уже сообщали о сенсационных способностях пчел. Они различали количества от 1 до 4, а также понятия "больше" и "меньше". А в следующей серии экспериментов тех же ученых выяснилось, что пчелам доступна идея нуля. Это считается сложной задачей, с которой не в полной мере справлялись даже некоторые человеческие цивилизации. Пчела справилась.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

И вот теперь группа Дайера замахнулась почти на невероятное. Одно дело - различать числа, совсем другое - совершать с ними арифметические действия. На подобное способны лишь очень избранные, например шимпанзе, макаки-резусы и попугаи-жако. Но чтобы насекомые?

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Ученые: Через сто лет насекомые могут исчезнуть с лица Земли

Эксперимент был поставлен очень любопытно. Арифметическое действие осуществлялось через выбор цвета. Голубой означал, что надо осуществить сложение, желтый - вычитание. Ученые сконструировали лабиринт с одним входом. Рядом с ним помещали картинку-стимул, на которой были изображены одна, две или четыре геометрические фигуры голубого цвета либо две, четыре или пять желтого. А внутри лабиринта пчелам нужно было выбрать из двух картинок с правильным или неправильным ответом. При сложении на "правильной" картинке число фигур должно быть на единицу больше, чем при входе. При вычитании - на единицу меньше. За правильный ответ пчелу поощряли сахарным сиропом, за неправильный горьким хинином.

После тренировок начался основной эксперимент. Пчелам требовалось дважды провести сложение и дважды вычитание. Итог: в тестах на сложение правильных ответов было 72,1 и 66,4 процента, в тестах на вычитание - 63,6 и 67,9 процента. Это существенно больше, чем при случайной выборке.

Как пишут авторы, пчелы способны использовать цвета как символы арифметических действий. "Вы должны удерживать правила сложения и вычитания в долговременной памяти и одновременно манипулировать набором заданных чисел в кратковременной памяти", - говорит Дайер. - Задача очень неординарная. И пчелы с ней справляются".

Общество Наука
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