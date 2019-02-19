Ученые рассказали о новом способе борьбы с алкогольной зависимостью

Исследователи из Беларуси заявили и создании новой методики борьбы с алкоголизмом. Первый этап проекта уже успешно завершился, передает "БелРос".

Сообщается, что программа лечения и реабилитации рассчитана до 2020 года. В рамках проекта были сформированы экспериментальные группы, проживающие в отдельных корпусах, не похожих на больницу.

Для пациентов попытались создать максимально домашнюю обстановку, и это, как отмечают специалисты, также способствовало выздоровлению.

Кроме того, обязательное условие для всех пациентов - вести так называемый дневник чувств. На них и рассчитывают повлиять врачи, прививая пациентам работу над мотивацией и восстановлением семейных ценностей.

- На втором этапе будем усложнять критерии. Но на то он и экспериментальный пилотный проект, чтобы наиболее оптимальные механизмы определить, - пояснил замначальника Департамента исполнения наказания МВД Беларуси Владислав Мандрик.