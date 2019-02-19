В мире
19.02.2019 10:05
Текст: Оксана Грибанова

Ученые рассказали о новом способе борьбы с алкогольной зависимостью

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Исследователи из Беларуси заявили и создании новой методики борьбы с алкоголизмом. Первый этап проекта уже успешно завершился, передает "БелРос".

Сообщается, что программа лечения и реабилитации рассчитана до 2020 года. В рамках проекта были сформированы экспериментальные группы, проживающие в отдельных корпусах, не похожих на больницу.

Фото: iStock
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Для пациентов попытались создать максимально домашнюю обстановку, и это, как отмечают специалисты, также способствовало выздоровлению.

Кроме того, обязательное условие для всех пациентов - вести так называемый дневник чувств. На них и рассчитывают повлиять врачи, прививая пациентам работу над мотивацией и восстановлением семейных ценностей.

- На втором этапе будем усложнять критерии. Но на то он и экспериментальный пилотный проект, чтобы наиболее оптимальные механизмы определить, - пояснил замначальника Департамента исполнения наказания МВД Беларуси Владислав Мандрик.

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