Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного России ущерба

В топ-10 стран по введенным в отношении России ограничительным мерам второе место после Евросоюза занимает Украина.

Такие данные содержатся в презентации Минэкономразвития России о работе по устранению барьеров на внешних рынках.

Лидером по количеству введенных ограничений в отношении российских товаров на конец 2018 года был Евросоюз (25 санкций), на втором месте - Украина (22 ограничительные меры). Замыкает тройку Индия с 16 санкциями. США ввели 9 ограничений.

При этом ущерб от санкций экономике России больше всего нанесли страны Евросоюза. Его предполагаемая сумма 2,4 млрд долларов. На втором месте США (ущерб 1,1 млрд), на третьем - Украина (775 млн долларов).

Больше всего пострадала металлургическая промышленность - почти 4 млрд долларов. Сельхозпромышленность понесла потери в 1,1 млрд, а замыкает тройку химическая промышленность (недополученная прибыль - 640 млн. долларов).

Всего на конец 2018 года против российских товаров введено 159 ограничительных мер в 62 странах.