Умер автор термина "глобальное потепление" климатолог Уоллес Брокер

В Нью-Йорке на 88-м году жизни скончался американский геолог и климатолог Уоллес Брокер, который считается автором термина "глобальное потепление". Ученый умер в понедельник в одной из городских больниц.

Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на Колумбийский университет, где Брокер всю жизнь работал преподавателем на кафедре геологии и окружающей среды.

Ученого называют автором и популяризатором термина "глобальное потепление", пишет ТАСС. В 1975 году Брокер впервые использовал это словосочетание в своей статье для журнала Science, назвав так последствия воздействия человека на климат. Всего же Брокер написал более 500 научных статей и 14 книг.