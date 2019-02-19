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Рубрика: В мире

Умер автор термина "глобальное потепление" климатолог Уоллес Брокер

Фото: AP Photo/Gregorio Borgia Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Фото: AP Photo/Gregorio Borgia

В Нью-Йорке на 88-м году жизни скончался американский геолог и климатолог Уоллес Брокер, который считается автором термина "глобальное потепление". Ученый умер в понедельник в одной из городских больниц.

Фото: AP Photo/Morgan Lee
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Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на Колумбийский университет, где Брокер всю жизнь работал преподавателем на кафедре геологии и окружающей среды.

Ученого называют автором и популяризатором термина "глобальное потепление", пишет ТАСС. В 1975 году Брокер впервые использовал это словосочетание в своей статье для журнала Science, назвав так последствия воздействия человека на климат. Всего же Брокер написал более 500 научных статей и 14 книг.

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