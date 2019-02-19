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19.02.2019 15:11
Рубрика: Общество

Умер дизайнер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд

Текст: Диана Ковалева
Знаменитый модный дизайнер Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет, сообщает французский журнал Closer. Как рассказали источники, близкие к кутюрье, модельер тяжело болел на протяжении последних нескольких недель.

Первый тревожный звонок для поклонников Лагерфельда прозвучал в конце января, когда дизайнер впервые за свою карьеру не вышел на поклон в финале показа новой коллекции в Париже. Тогда представители модного дома Chanel, где работал Лагерфельд, объяснили это усталостью кутюрье.

Карл Лагерфельд родился предположительно 10 сентября 1933 года в Гамбурге, Германия (настоящую дату своего рождения дизайнер предпочитал скрывать). В начале 50-х годов в юношеском возрасте он вместе с матерью переехал в Париж, где и начал свою карьеру в сфере моды. Работая простым иллюстратором, он привлек внимание профессионалов и получил должность ассистента известного дизайнера Пьера Балман. В дальнейшем Лагерфельд работал с такими модными домами как Fendi и Chloe, а в 1983 году его пригласили на должность художественного директора Chanel, коим он оставался до самой своей смерти. В 1974 году модельер основал собственную линию - Karl Lagerfeld Impression.

Кутюрье также увлекался фотографией, написал несколько книг, открыл в Париже собственную художественную галерею и выпустил немало ароматов, один из которых имел запах книги - настолько дизайнер любил читать. У него даже была собственная библиотека, которая насчитывала 300 тысяч томов.

Общество Утраты В мире Европа Германия РГ-Фото
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