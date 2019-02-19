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19.02.2019 11:43
Рубрика: В мире

В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа

Текст: Игорь Дунаевский

Строительство и введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" положат конец "монополии Украины" на транзит газа.

Фото: EPA/ALEXANDER BECHER
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Такое мнение в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал Райнер Зеле - руководитель австрийского концерна OMV, участвующего в проекте "СП-2".

Зеле считает, что запуск газопровода повысит конкуренцию на транзитном рынке и вынудит государства Восточной Европы снизить цены на такие услуги. Он называет это положительным фактором для европейских потребителей.

В то же время, на его взгляд, если Евросоюз снизит использование атомной энергии и угля, потребность в голубом топливе возрастет, поэтому будут востребованы все транзитные пути, в том числе через Украину.

В мире Европа Австрия В мире экс-СССР Украина Газопровод "Северный поток-2"
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