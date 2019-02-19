В БиГ среди потока мигрантов начали выявлять террористов

Служба по работе с иностранцами Боснии и Герцеговины только за последние два месяца изолировала пять мигрантов из Афганистана, подозреваемых в принадлежности к террористическим организациям. Они были помещены в специальные центры в городах Сараево и Бихач.

"Они в данный момент находятся в нашем оперативном центре, взяты под контроль и передвижения их ограничены", - заявил в интервью изданию "Дневни аваз" директор указанной службы Слободан Уйич.

Между тем во вторник на пресс-конференции, посвященной данному вопросу, министр безопасности БиГ Драган Мектич сообщил, что, по его данным, в Греции сейчас находится около 70 тысяч мигрантов, намеревающихся в ближайшее время проникнуть на территорию Евросоюза. Это представляет угрозу и для Боснии и Герцеговины, так как часть выходцев с Ближнего Востока и Северной Африки может выбрать путь в ЕС именно через Западные Балканы.

"Ежедневный приток мигрантов из Турции в Грецию составляет 300 человек, - указал он. - БиГ и дальше будет жертвой этих проблем. Мы подключили все учреждения государственного, энтитетского и кантонального уровней. Ищем решения".

Особую озабоченность у специалистов в области безопасности вызывает тот факт, что среди мигрантов, проникших на территорию Боснии и Герцеговины, присутствуют "спящие террористы", которые здесь могут присоединиться к местным экстремистам и остаться на Балканах. Нельзя исключать и того, что в обозримой перспективе они предпримут совместные шаги по созданию нового "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) в Европе.

"Большая часть мигрантов не собирается надолго задерживаться в Боснии и Герцеговине, - считает Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России. - Но факт, что между теми, кто останется в БиГ, есть лица, входящие в "группу риска". Это радикальные элементы и "спящие террористы", которые спокойно расселяются и присоединяются к местным экстремистам. Они легко и быстро находят свое место среди молодых людей из Франции, Испании и Италии, а также БиГ. С учетом всего этого, не исключаю возможности того, что уже в ближайшее время дойдет до конкретных акций по созданию нового "Исламского государства" в Европе, что вначале стало бы неким подобием "Балканского халифата".

По мнению Елены Пономаревой, "никакие барьеры не смогут сдержать мигрантов". "Для того, чтобы выжить, чтобы сохранить себя, Европа должна бороться не с последствиями, а с причинами кризиса", - указывает ученый, подчеркивая, что негативные тренды продолжаться до того момента пока "транснациональные корпорации не перестанут грабить суверенные государства в других частях света, находящихся на периферии капитализма".