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19.02.2019 18:31
Рубрика: Экономика

Стройка с дисконтом

В этом году откроется рекордное число аутлетов
Текст: Елена Березина
Объем нового строительства торговой недвижимости в 2019 году вырастет на 45 процентов по сравнению с прошлым годом, прогнозируется в отчете Marketbeat Cushman & Wakefield. По ожиданиям аналитиков, объем нового строительства составит 700 тысяч квадратных метров.
Фото: Митя Алешковский/ТАСС Фото: Митя Алешковский/ТАСС
Фото: Митя Алешковский/ТАСС

В прошлом году было построено всего 483 тысячи квадратных метров торговой недвижимости. Из них чуть более 135 тысяч в столице, уточняют в Knight Frank. "Сокращение объема ввода торговых центров, низкая активность на рынке инвестиций, падение интереса западных брендов к России - все это стимулирует внутренний рынок, дает толчок для развития новых концепций и пересмотра подходов к девелопменту торговых центров и форматам арендаторов. Мы ожидаем уже в 2019 году увидеть новые и интересные концепции", - отмечает Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank.

Большинство новых торговых центров появится в столице, на регионы придется менее половины заявленных площадей

Почти двукратный рост в этом году обеспечит, главным образом, открытие крупномасштабных проектов на крупных московских транспортно-пересадочных узлах. Еще несколько подобных проектов запланированы на 2020-2021годы.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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На регионы придется менее половины заявленного ввода новых площадей в 2019 году. Более половины (52 процента) заявленных к вводу торговых центров - в основном до 45 тысяч квадратных метров - располагается в городах с населением менее 500 тысяч человек.

Уровень вакансии в 2019 году сохранится на уровне прошло года - 9-9,5 процента при условии, что новые крупные объекты будут выведены на рынок в заявленные сроки.

Одной из тенденций в ближайшие 2-3 года станет развитие формата аутлетов, прогнозируют аналитики. В 2018 году был открыт первый аутлет за пределами Москвы и Санкт-Петербурга - Brands’ Stories в Екатеринбурге. В 2019 году уже анонсировано открытие нескольких таких проектов.

700 тысяч квадратных метров торговых площадей планируется построить в 2019 году
Фото: РГ
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Крупные торговые объекты на окраинах города и ключевые городские торговые центры покажут наибольшую устойчивость, отмечают аналитики, так как являются центрами притяжения. В категории риска небольшие торговые центры в неудобных локациях, а также торговые улицы в малых городах, которые будут испытывать конкуренцию со стороны торговых центров, особенно с учетом роста онлайн-торговли.

Активное развитие дисконт-центров и аутлетов в 2018 году отмечают и эксперты CBRE, которые также ждут, что в 2019 году будет введено рекордное количество аутлетов.

Этот сегмент меньше всего подвержен риску. Такие объекты являются точками притяжения, предлагают покупателям качественные условия для проведения досуга выходного дня и, конечно же, привлекают потребителей более доступными ценами. Также будут преуспевать магазины класса люкс, которые традиционно не подвержены негативному влиянию онлайн-торговли, имеют низкую конкуренцию и среди ключевых факторов привлечения покупателей предлагают высококачественное обслуживание и соответствующую атмосферу в магазинах.

Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость
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