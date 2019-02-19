В Индии участники свадебного шествия погибли под колесами грузовика

ДТП с грузовым автомобилем, протаранившем свадебную процессию в индийском штате Раджастхан, унесло жизни по меньшей мере 13 человек.

По данным местного телеканала NDTV, еще примерно полтора десятка участвовавших в шествии, включая невесту, получили травмы различной степени тяжести.

Трагедия произошла поздно вечером в понедельник на дороге рядом с деревней Амбавали примерно в 400 километрах от Джайпура - столицы штата. Толпа из нескольких десятков человек передвигалась по обочине шоссе, под музыку и танцы сопровождая жениха и невесту.

По предварительным данным водитель на высокой скорости не справился с управлением и протаранил процессию.