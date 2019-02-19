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19.02.2019 07:15
Рубрика: В мире

В Индии участники свадебного шествия погибли под колесами грузовика

Текст: Игорь Дунаевский

ДТП с грузовым автомобилем, протаранившем свадебную процессию в индийском штате Раджастхан, унесло жизни по меньшей мере 13 человек.

Фото: EPA
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По данным местного телеканала NDTV, еще примерно полтора десятка участвовавших в шествии, включая невесту, получили травмы различной степени тяжести.

Трагедия произошла поздно вечером в понедельник на дороге рядом с деревней Амбавали примерно в 400 километрах от Джайпура - столицы штата. Толпа из нескольких десятков человек передвигалась по обочине шоссе, под музыку и танцы сопровождая жениха и невесту.

По предварительным данным водитель на высокой скорости не справился с управлением и протаранил процессию.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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