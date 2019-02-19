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19.02.2019 14:31
Рубрика: В мире

В Испании судят благородных мошенников

Текст: Юрий Когалов

В Испании начался суд над предпринимателями, мошенническим путем выманившими у инвестора полмиллиона евро на создание частной больницы. Внимание местных СМИ привлекло то, что в качестве гарантии своей платежеспособности они использовали четыре поддельных картины Франсиско Гойи (1746-1828), весьма почитаемого в стране художника.

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Как оказалось, несколько лет назад братья Сальвадор и Хоакин (фамилия не называется) в результате несчастного случая стали инвалидами и решили создать частную больницу для лечения проблем с позвоночником. Вместе с еще тремя людьми они создали компанию, которая должна была купить для этого здание бывшей гостиницы. Проекту не хватало средств, и они решили привлечь инвестора. Для того, чтобы убедить его в своей надежности, они заявили, что у них есть четыре картины Франсиско Гойи на общую сумму 10 миллионов евро.

Под эту гарантию инвестор перечислил партнерам Сальвадора и Хоакина двумя переводами полмиллиона евро. В тот момент у экспертов уже возникли сомнения в подлинности картин, и они потребовали представить их для экспертизы. Пока проводилась оценка, мошенники успели потратить часть полученных средств в попытке найти новых инвесторов.

Вот только впоследствии оказалось, что все четыре картины являются подделками. И первый инвестор обратился в суд с требованием вернуть вложенные деньги с процентами. Самим братьям и их партнерам грозит до трех лет тюрьмы.

В мире Европа Испания
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