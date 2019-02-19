В Минприроды прокомментировали назначение на должность главы "РЭО"

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин прокомментировал назначение Дениса Буцаева руководителем публично-правовой компании "Российский экологический оператор" ("РЭО"). О его назначении сегодня объявил премьер-министр Дмитрий Медведев на селекторном совещании с регионами по переходу страны на новую систему обращения с отходами.

"Для того чтобы строить "с нуля" новую федеральную структуру, деятельность которой, без преувеличения, затрагивает интересы каждого человека в стране, необходимы опыт, знания, ответственность и человеческая зрелость", - прокомментировал назначение Дмитрий Кобылкин.

Ранее Денис Буцаев занимал должность вице-премьера правительства Московской области. Кроме того, он был министром инвестиций и инноваций Московской области, советником губернатора Подмосковья, возглавлял юридический департамент стран СНГ, Восточной Европы компании Hewlitt- PackardLLC и юридический отдел компании IBM IMEA и т.д. Окончил Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина по специальности "Юриспруденция".

"РЭО" - один из ключевых инструментов реализации федерального проекта в составе нацпроекта "Экология" - "Формирование новой комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" на реализацию которой предусмотрено 78 миллиардов рублей. Кроме того, средства экологического сбора - более 20 миллиардов рублей, уточнили в минприроды. Это средства на создание новой отрасли обращения ТКО, софинансирование для строительства мусороперерабатывающих заводов, а также на формирование единой федеральной системы по обращению с отходами.