В Монако прошла церемония вручения спортивных "Оскаров". Лучшими спортсменами 2018 года по версии мировой академии спорта "Лауреус" стали теннисист Новак Джокович и гимнастка Симона Байлз.

Джокович, который в минувшем сезоне вернулся на первую строчку рейтинга, выиграл Уимблдон и US Open, а также "Мастерсы" в Цинциннати и Шанхае, идет на рекорд. Серб получил награду в четвертый раз в карьере и сравнялся по этому показателю со знаменитым ямайским спринтером Усэйном Болтом и уступает только еще одному мастеру с ракеткой Роджеру Федереру (5).

Командой года признана сборная Франции по футболу, выигравшая в 2018 году чемпионат мира, который проходил в России.

Из наших спортсменов "Лауреус" в главной номинации дважды выигрывала Елена Исинбаева - в 2007 и 2009 годах. А Марат Сафин в 2001 году получил премию в категории "Прорыв года".