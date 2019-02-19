Новости

Каширское шоссе в Подмосковье начнут расширять в 2020 году 15:10
Движение на ростовской трассе перекрыли после ДТП 15:07
Полиция Петербурга закрыла подпольный цех по производству анаболиков 15:01
Найдена гробница представителя элиты инков 14:55
На Урале пожарные спасли сову от смерти 14:54
Названы города с самыми дорогими однушками в новостройках 14:50
Пострадавших от хлопка газа отправят из Ингушетии в Нижний Новгород 14:48
Англичанин Оливер рассудит "Зенит" и "Фенербахче" в Лиге Европы 14:42
Модельер Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет 14:40
Матвиенко: Совфед направит наблюдателей на выборы в Молдавию 14:36
В ДТП под Ростовом погибли шесть человек 14:35
Бои на световых мечах признаны видом спорта во Франции 14:35
Крым заключил в Сочи соглашения на 12 миллиардов рублей 14:33
Под Тулой экс-директор училища олимпийского резерва сел за растрату 14:33
В Испании судят благородных мошенников 14:31
В одной московской гостинице зарегистрировали почти три тысячи мигрантов 14:31
Медведев предостерег от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора 14:27
Израиль присоединился к лунной гонке 14:26
Пожар нарушил работу аэропорта в столице Италии 14:20
Пермские школьницы пять месяцев не ходили в школу из-за манту 14:16
Видео: Су-30 научили сбрасывать американские бомбы 14:16
Лавров: Россия будет бороться за Вышинского до победы 14:13
В Смольном прокомментировали волну эвакуаций из-за угроз минирования 14:10
В Неаполе готовят референдум об автономии 14:10
В Ростове ландшафтный пожар охватил 2500 гектаров 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 14:10
Рубрика: В мире

В Неаполе готовят референдум об автономии

Текст: Нива Миракян (Рим)

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис заявил о намерении добиваться в 2019-м году проведения референдума о "дифференцированной автономии". Его вдохновил на этот неожиданный шаг процесс, который затеяли три северных итальянских области - Венето, Ломбардия и Эмилия-Романья. За последние два года северянам не только с успехом удалось провести первые в истории Италии консультативные референдумы, но и подписать с правительством предварительные договоры о получении широкой автономии, особого статуса, предоставляющего им в первую очередь большую самостоятельность при использовании региональных финансов. В настоящий момент тексты соглашений, под которыми, как ожидается, в скором времени поставят подписи губернаторы Венето, Ломбардии и Эмилии-Романьи, находятся на рассмотрении Совета министров Италии.

Место убийства Юлия Цезаря откроют для туристов

До недавнего времени представители южных областей, которых в Италии принято упрекать в "нахлебничестве" из-за растраты средств, заработанных жителями богатого индустриального севера, видели в автономии лишь угрозу единству страны. Так, еще несколько дней назад президент области Кампания, в которую, кстати, входит Неаполь, Винченцо Де Лука обещал "заблокировать этот процесс и обратиться в Конституционный суд, чтобы объявить общественную мобилизацию". А вот его коллега, градоначальник Неаполя, решил пойти другим путем, вознамерившись доказать, что юг Италии вовсе не является "паразитом", сосущим у севера кровь.

"Вопреки распространенному мнению юг Италии вовсе не является "балластом" для всей остальной страны, напротив, он может стать "мотором" Италии более сплоченной и справедливой", - подчеркнул Де Маджистрис, отметив, что независимый статус даст Неаполю больше экономических ресурсов и сократит финансовые ограничения, позволит быстрее развиваться и сокращать увеличивающееся с каждым годом неравенство.

Фото: GETTYIMAGES
В Италии позаботились о пешеходах, уткнувшихся в свои смартфоны

Упрощение проведения референдумов, как и расширение возможностей автономии регионов, входило в предвыборную программу правящей коалиции. Есть все основания полагать, что свои обязательства по отношению к северянам правительство сдержит (хотя бы потому что в двух из них заправляют представители правящей партии "Лига"), а вот распространиться ли эта схема на Неаполь, пока говорить рано - официальные власти еще не прокомментировали предложения Луиджи Де Маджистриса. Между тем, некоторые экономисты убеждены, что для Италии, движущейся семимильными шагами к новой рецессии и не успевающей обслуживать свой внешний долг, наличие автономных областей, которые сами будут себя содержать, может вполне стать настоящим "спасательным кругом".

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе
В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа
ФАС объяснила, почему растут цены на продукты
Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео