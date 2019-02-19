В Неаполе готовят референдум об автономии

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис заявил о намерении добиваться в 2019-м году проведения референдума о "дифференцированной автономии". Его вдохновил на этот неожиданный шаг процесс, который затеяли три северных итальянских области - Венето, Ломбардия и Эмилия-Романья. За последние два года северянам не только с успехом удалось провести первые в истории Италии консультативные референдумы, но и подписать с правительством предварительные договоры о получении широкой автономии, особого статуса, предоставляющего им в первую очередь большую самостоятельность при использовании региональных финансов. В настоящий момент тексты соглашений, под которыми, как ожидается, в скором времени поставят подписи губернаторы Венето, Ломбардии и Эмилии-Романьи, находятся на рассмотрении Совета министров Италии.

До недавнего времени представители южных областей, которых в Италии принято упрекать в "нахлебничестве" из-за растраты средств, заработанных жителями богатого индустриального севера, видели в автономии лишь угрозу единству страны. Так, еще несколько дней назад президент области Кампания, в которую, кстати, входит Неаполь, Винченцо Де Лука обещал "заблокировать этот процесс и обратиться в Конституционный суд, чтобы объявить общественную мобилизацию". А вот его коллега, градоначальник Неаполя, решил пойти другим путем, вознамерившись доказать, что юг Италии вовсе не является "паразитом", сосущим у севера кровь.

"Вопреки распространенному мнению юг Италии вовсе не является "балластом" для всей остальной страны, напротив, он может стать "мотором" Италии более сплоченной и справедливой", - подчеркнул Де Маджистрис, отметив, что независимый статус даст Неаполю больше экономических ресурсов и сократит финансовые ограничения, позволит быстрее развиваться и сокращать увеличивающееся с каждым годом неравенство.

Упрощение проведения референдумов, как и расширение возможностей автономии регионов, входило в предвыборную программу правящей коалиции. Есть все основания полагать, что свои обязательства по отношению к северянам правительство сдержит (хотя бы потому что в двух из них заправляют представители правящей партии "Лига"), а вот распространиться ли эта схема на Неаполь, пока говорить рано - официальные власти еще не прокомментировали предложения Луиджи Де Маджистриса. Между тем, некоторые экономисты убеждены, что для Италии, движущейся семимильными шагами к новой рецессии и не успевающей обслуживать свой внешний долг, наличие автономных областей, которые сами будут себя содержать, может вполне стать настоящим "спасательным кругом".