В Роспотребнадзоре рассказали, что волнует покупателей молочной продукции

Роспотребнадзор подвел итоги "горячей линии" по качеству и безопасности молочной продукции.

Всего, как сообщает ведомство, за консультациями обратились более пяти тысяч россиян.

Больше всего - в 27% случаев - покупателей интересовали вопросы именно безопасности и качества молочных продуктов. 19% от общего числа консультаций - это вопросы маркировки молочной продукции. Около 16% обращений были связаны с рекомендациями по выбору молочных продуктов в магазинах.

В 21% случаев покупатели интересовались, можно ли вернуть продукт ненадлежащего качества. 9% консультаций были связаны с принципами здорового питания и включением молочных продуктов в рацион.