В России подсчитали соотношение зарплат работников и подчиненных

В прошлом году в 96,7 процентах государственных и муниципальных учреждений соотношение среднего заработка руководителей и рядовых работников, находящихся в их подчинении, не превысило четырех раз.

Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты Любовь Ельцова.

Она также отметила, что в целом по стране разница в зарплатах 10 процентов наиболее высоко оплачиваемых работников и 10 процентов наименее оплачиваемых составляет 14,1 раза. Это вдвое меньше, чем в 2000 году.

Самый большой разрыв присутствует, по данным 2017 года (более свежих цифр пока нет), в научной и технической сферах - 19,5 раза, в финансовой сфере, страховании, торговле, ремонте автотранспорта, информации и связи - 16 раз, добавила Любовь Ельцова.