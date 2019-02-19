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19.02.2019 12:43
Рубрика: Экономика

В России предложили закрывать супермаркеты на выходные

Текст: Ольга Игнатова
Ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни предложил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. Об этом он рассказал Агентству городских новостей "Москва".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Парламентарий ссылается на опыт европейских стран. Например, в Германии существует практика: в 20:00 в пятницу крупные сети закрываются и не работают до утра понедельника. При этом сенатор добавил, что магазины шаговой доступности работают там без выходных.

Надо отметить, что идея эта - не нова. Пару лет назад аналогичная идея уже разрабатывалась в стенах верхней палаты парламента. Тогда предлагалось обязать крупные магазины работать в субботу до четырех часов дня, в воскресенье - не работать вообще, а в будни - до девяти часов вечера. Аргументировали сенаторы свою идею заботой о малых форматах торговли. Однако правительство дало отрицательный ответ на это предложение.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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В частности, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отметил, что и на западе запрет на работу в выходные - не повсеместная практика. К тому же там сама торговля развита гораздо больше, чем в России.

По количеству торговых площадей на 1000 жителей Россия как минимум в два раза отстает от стран Европы и Северной Америки. По мнению Евтухова, нужно всячески развивать малые форматы торговли - ярмарки, рынки, нестационарную и мобильную торговлю. Запретами же ситуацию не исправить. Сейчас Минпромторг уже внес в Государственную Думу законопроект о мобильной и нестационарной торговле, предполагающий возвращение в регионы палаток и автолавок.

Экономика Товары и цены Законодательная власть Совет Федерации
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