Новости

Состояние пострадавших в ростовском ДТП оценили как тяжелое 18:10
Останкинскую телебашню эвакуировали из-за угрозы взрыва 18:06
Малышева прокомментировала 100-тысячный штраф за нарушения в ее клинике 18:00
В Ярославле скончалась актриса Волковского театра Наталия Терентьева 17:55
Видео: Казанец слепил 10-метрового "Снегалодона" 17:53
СМИ: Причиной смерти Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной 17:50
"Единая Россия" согласилась уменьшить муниципальный фильтр 17:43
Обновленные плацкартные вагоны могут пустить на южном направлении 17:39
В Петербурге на Невском проспекте троллейбус сбил пешехода 17:38
"Русский Месси" Денис Давыдов покинул "Спартак" 17:37
Буддийская монахиня более 4 минут кружилась во время ритуальной церемонии 17:31
Россия готова модернизировать индийские летающие радары А-50 17:24
Эксперимент помог пациентам избавиться от стареющих клеток 17:22
Genesis представил флагманский лимузин 17:22
Сформирована повестка встречи в Барановичах депутатов Союзного парламента 17:20
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей клинику Елены Малышевой 17:20
В Британии раскопали огромный 6000-летний дом 17:19
На Сицилии найдена могила "вампира", убитого в XI веке 17:18
В Сети появилось еще одно посмертное музыкальное видео Децла 17:10
В Москве установят памятник основоположникам самбо 17:08
В Вологодской области в список памятников включили геоглиф "Ленин" 17:08
Появилось видео с места смертельного ДТП под Ростовом 17:03
Subaru заинтриговала новым спортивным кроссовером 17:02
Путин обсудил с саудовским королем ситуацию на рынках углеводородов 16:54
Власти Мелильи усложнят марокканцам получение испанского гражданства 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 17:43
Рубрика: Экономика

Чип спешит на помощь

Животных в России промаркируют
Текст: Алена Узбекова
Минсельхоз внес в правительство законопроект о маркировке и учете животных.
Чипирование позволит сократить расходы, связанные с лечением и гибелью животных. Фото: EPA Чипирование позволит сократить расходы, связанные с лечением и гибелью животных. Фото: EPA
Чипирование позволит сократить расходы, связанные с лечением и гибелью животных. Фото: EPA

Владельцы животных обязаны будут наносить на них татуировки, прикреплять бирки, чипировать и затем предоставлять информацию в организации, которые занимаются учетом живности. О каких именно животных идет речь, пока не сказано. Но учитывая, что законопроект призван обеспечить ветеринарную безопасность, вероятно, речь пойдет о свиньях, коровах, овцах, кроликах, птицах. "Ветеринары смогут оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию. А владельцы животных смогут сократить расходы, связанные с лечением и гибелью животных", - сообщили в министерстве.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Ученые выяснили, почему в городе животные и птицы болеют раком

"Безусловно, маркировка нужна. Молоко, например, с разных подворий сливается в один молоковоз. И при нынешней системе очень сложно отследить, какое именно животное оказалось больным и заразило всю партию. Кстати, домашние питомцы также переносят опасные инфекции", - сказал "РГ" президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. И добавил, что некоторые владельцы личных подсобных хозяйств прячут животных от учета. Но это чревато вспышками той же африканской чумы свиней. Неточность учета сельхозживотных делает непрозрачной и систему использования антибиотиков в производстве мяса и других товаров. Кроме того, говорит Альберт Давлеев, без прозрачной системы учета и маркировки сельхозсырья Россию не пустят на внешние рынки и задача удвоить агроэкспорт к 2024 году останется невыполнимой.

В документе сказано, что учитывать животных будут безвозмездно специалисты ветеринарных служб, а информацию вносить в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Но пока открытым остается вопрос, кто оплатит расходы по маркировке животных. Если это крупный агрохолдинг, то, вероятно, ему будет проще промаркировать свое поголовье.

А если речь идет условно о бабушке, которая держит двух свиней, маркировка может оказаться накладной. "С малотоварными хозяйствами самый большой вопрос. По-хорошему, их надо не трогать вообще либо им помогать. Есть программы государственной поддержки таких хозяйств, по которым можно было бы предусмотреть деньги на маркировку. Но в любом случае к маркировке отношусь хорошо. Сейчас данные сельхозпереписи не соответствуют реальной картине", - сказал "РГ" аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод.

В среднем маркировка собаки в частной ветеринарной клинике сейчас стоит около тысячи рублей. Вживляют под кожу чип, это не больно

Эксперт добавил, что в развитых странах маркируют всех животных, в том числе кошек и собак. В среднем маркировка собаки в частной клинике Подмосковья стоит около тысячи рублей. "Им вживляют под кожу чип, это не больно", - отметил Холод.

По данным Министерства сельского хозяйства, сейчас маркировка и учет животных проходит в рамках пилотного проекта в Башкортостане, Саратовской, Нижегородской, Ростовской областях и в Петербурге. 

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин отметил важную роль отцов в семье
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе
В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа