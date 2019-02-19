Минсельхоз внес в правительство законопроект о маркировке и учете животных.

Владельцы животных обязаны будут наносить на них татуировки, прикреплять бирки, чипировать и затем предоставлять информацию в организации, которые занимаются учетом живности. О каких именно животных идет речь, пока не сказано. Но учитывая, что законопроект призван обеспечить ветеринарную безопасность, вероятно, речь пойдет о свиньях, коровах, овцах, кроликах, птицах. "Ветеринары смогут оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию. А владельцы животных смогут сократить расходы, связанные с лечением и гибелью животных", - сообщили в министерстве.

"Безусловно, маркировка нужна. Молоко, например, с разных подворий сливается в один молоковоз. И при нынешней системе очень сложно отследить, какое именно животное оказалось больным и заразило всю партию. Кстати, домашние питомцы также переносят опасные инфекции", - сказал "РГ" президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. И добавил, что некоторые владельцы личных подсобных хозяйств прячут животных от учета. Но это чревато вспышками той же африканской чумы свиней. Неточность учета сельхозживотных делает непрозрачной и систему использования антибиотиков в производстве мяса и других товаров. Кроме того, говорит Альберт Давлеев, без прозрачной системы учета и маркировки сельхозсырья Россию не пустят на внешние рынки и задача удвоить агроэкспорт к 2024 году останется невыполнимой.

В документе сказано, что учитывать животных будут безвозмездно специалисты ветеринарных служб, а информацию вносить в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Но пока открытым остается вопрос, кто оплатит расходы по маркировке животных. Если это крупный агрохолдинг, то, вероятно, ему будет проще промаркировать свое поголовье.

А если речь идет условно о бабушке, которая держит двух свиней, маркировка может оказаться накладной. "С малотоварными хозяйствами самый большой вопрос. По-хорошему, их надо не трогать вообще либо им помогать. Есть программы государственной поддержки таких хозяйств, по которым можно было бы предусмотреть деньги на маркировку. Но в любом случае к маркировке отношусь хорошо. Сейчас данные сельхозпереписи не соответствуют реальной картине", - сказал "РГ" аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод.

В среднем маркировка собаки в частной ветеринарной клинике сейчас стоит около тысячи рублей. Вживляют под кожу чип, это не больно

Эксперт добавил, что в развитых странах маркируют всех животных, в том числе кошек и собак. В среднем маркировка собаки в частной клинике Подмосковья стоит около тысячи рублей. "Им вживляют под кожу чип, это не больно", - отметил Холод.

По данным Министерства сельского хозяйства, сейчас маркировка и учет животных проходит в рамках пилотного проекта в Башкортостане, Саратовской, Нижегородской, Ростовской областях и в Петербурге.