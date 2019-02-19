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Рубрика: Общество

Брак по расчету

В России снизилось число свадеб
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции опубликовало свежую статистику ЗАГСов. Печальные вести: снизилось число свадеб. В прошлом году слова "горько" прозвучали для 967 тысяч пар. Годом ранее было сыграно более миллиона свадеб.

Зато меньше стало и разводов. По данным ведомства, в прошлом году штамп о расторжении брака поставили 613 тысяч пар.

Другая любопытная тенденция: все чаще россияне обращаются в ЗАГС, чтобы изменить имя. Некоторые делают это не по одному разу. В результате в прошлом году 87,5 тысячи человек обновили свои инициалы. Тогда как в 2017 сменили имя 85,8 тысячи человек.

Возможно, рост покажется небольшим, но цифры растут уже несколько лет. В 2016 году новые имена получили 82,9 тысячи человек, в 2015-м - 81,2 тысячи.

Фото: РИА Новости
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Для смены имени достаточно просто желания совершеннолетнего человека. Есть только определенные ограничения: ЗАГС вправе отказать, если человек хочет взять себе или дать ребенку какое-то слишком экзотическое имя, например цифровой код. В 2017 году был принят закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности.

При этом смена имени не поможет гражданину затеряться в толпе, когда он нужен государству. Военкомат получает данные о смене имени военнообязанных, так что спрятаться от воинской службы под чужой фамилией не получится.

А судебные приставы найдут должника, сменившего имя, такие случаи на практике происходят регулярно. Например, в Челябинской области как-то пыталась прикрыться новым именем 77-летняя должница по банковскому кредиту. Пенсионерка задолжала 250 тысяч рублей, и вместо Нины К. стала Марией Б. Но это ей не помогло, приставы все равно разыскали женщину.

Кстати, осенью прошлого года начал действовать единый электронный реестр ЗАГС, так что ключевые факты биографии граждан (рождение-свадьба-смена имени и т.п.) зафиксированы в базе данных.

Общество Семья и дети Правительство Минюст
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