В Счетной палате назвали причины низкого уровня исполнения бюджета

Объем неисполненных бюджетных ассигнований в 2018 году вырос в 1,3 раза по сравнению с 2017 годом и достиг 785,8 миллиарда рублей, сообщили в Счетной палате (СП).

"Отмечается самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 10 лет (95,5 процента)", - говорится в аналитической записке о ходе исполнения бюджета и бюджетов внебюджетных фондов РФ за 2018 год, подготовленной контрольным ведомством.

Низкий уровень исполнения обусловлен сложившейся практикой внесения изменений в закон о бюджете по увеличению расходов в конце года, длительными сроками проведения конкурсных процедур, поздним заключением государственных контрактов, отметили в Счетной палате.

Неиспользованные средства перенесены на 2019 год на те же цели. Самый низкий уровень исполнения расходов (менее 90 процентов) отмечен по трем госпрограммам: Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы" (исполнена на 62,9 процента), "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы" (74,4 процента) и "Реализация государственной национальной политики" (75,6 процента).