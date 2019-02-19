В Северной Македонии разворачивается борьба за президентское кресло

В Республике Северной Македонии 21 апреля состоятся президентские выборы, так как мандат действующего главы данного балканского государства Георге Иванова истекает 12 мая. Главные политические игроки активно вступили в борьбу за ключевой для этой страны пост.

Так, кандидатом от крупнейшей оппозиционной Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) стала профессор юридического факультета Университета города Скопье Гёрдана Силяновска-Давкова.

В свою очередь Социал-демократический союз Македонии во главе с действующим премьером Зораном Заевым и его коалиционный партнер - албанский Демократический союз за интеграцию Али Ахмети должны определиться со своим "консенсусным" кандидатом до 3 марта. При этом сейчас уже обозначены имена потенциальных участников президентской гонки от данной коалиции: Стево Пендаровский, Никола Димитров, Радмила Шекеринская, Оливер Спасовский, Теута Арифи, Имер Сельмани.

Между тем на днях посол России в Албании Александр Карпушин в интервью газете "Албэниан Дейли Ньюз" отметил, что события последних месяцев в Македонии явили собой крупномасштабную кампанию по вмешательству во внутренние дела суверенного государства, которому извне, всеми правдами и неправдами, навязываются не поддерживаемые большинством его населения решения.

"Результатом стало искусственное видоизменение наименования страны и принуждение целого народа к отказу от своей идентичности, - указал он. - Референдум в Македонии 30 сентября 2018 года, как известно, окончился провалом: две трети населения не согласились пожертвовать своими национальными интересами в обмен на затаскивание страны в НАТО. Однако ни итоги плебисцита, ни позиция македонского президента Запад не интересуют".

Значимым событием на этом фоне стало и то, что нобелевский лауреат 2015 года Уидед Бушамаи из Туниса направила письмо в комитет Нобелевской премии мира, выдвинув премьер-министров Северной Македонии и Греции Зорана Заева и Алексиса Ципраса в кандидаты на получение столь престижной премии. По ее мнению, Преспанское соглашение о переименовании бывшей югославской республики является моделью мирного и конструктивного разрешения конфликта между двумя соседними странами и может служить примером для Балкан и других регионов.

Однако, по оценкам аналитиков, Нобелевская премия мира давно используется Западом для награждения, в том числе и финансового, своих "партнеров" и лидеров, реализовавших интересы исключительно евроатлантического сообщества, при этом они давно не имеют никакого отношения к миру и гуманизму. В качестве характерного примера можно привести лауреата 2009 года - президента США Барака Обаму, награжденного "За экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничество между народами", а в действительности ввергшего в хаос Северную Африку и Ближний Восток.

При этом эксперты с иронией отмечают тот факт, что Зоран Заев даже не рассматривается в качестве кандидата на пост президента уже Северной Македонии. Таким образом, можно констатировать, что, выполнив свою задачу по уничтожению македонской национальной идентичности, он перестал быть интересен Вашингтону и Брюсселю.

Стоит также отметить, что бывший премьер-министр и лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский, вынужденный сейчас скрываться от политического преследования в Венгрии, ранее уже предупреждал о том, что план Зорана Заева и его "истинных сценаристов" заключается в конечном изменении конституционного госнаименования Македонии и последующем ее уничтожении.

"То, что требуется от нас - это изменение госнаименования страны по греческим условиям, приближение к бинациональному государству и последующая федерализация. Это последний шаг перед распадом страны. Это очень опасная авантюра", - подчеркивал Груевский, обращаясь не только к гражданам Македонии, но и к международной общественности.