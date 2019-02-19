В Швейцарии четыре человека пострадали при сходе лавины

На швейцарском горном курорте Кран-Монтана продолжаются поиски пропавших при сходе лавины людей, передает ТАСС. Четыре человека получили травмы и еще порядка 10 человек могут находиться под завалами.

"На настоящий момент, несмотря на быстрое прибытие спасателей, мы опечалены тем, что четыре человека ранены, один из которых находится в критическом состоянии", - прокомментировал начальник полиции кантона Вале Кристан Варон.

По его словам, "поиски продолжаются с использованием значительных средств". Используются два вертолета.