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Рубрика: В мире

В США скончался герой всемирно известного снимка "Поцелуй" 1945 года

В США на 96-м году жизни скончался ветеран американских ВМС Джордж Мендонса, запечатленный на знаменитой фотографии военных лет "Поцелуй".

Ветеран умер в доме для престарелых в городе Мидлтаун (штат Род-Айленд) из-за острой сердечной недостаточности, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NBC. Медсестра Грета Циммер Фридман, которую целует на фотографии Мендонса, скончалась в сентябре 2016 года на 93-м году жизни.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
В США скончался старейший ветеран Второй мировой войны

Всемирно известный снимок "Поцелуй" был сделан 14 августа 1945 года в Нью-Йорке после объявления президентом США Гарри Трумэном об окончании войны с Японией. В тот день на Таймс-сквер собралась двухмиллионная ликующая толпа.

Ассистент стоматолога 21-летняя Фридман, услышав об окончании войны, бросила работу и выбежала на улицу. Там к ней подошел молодой моряк Мендонса, которого девушка до этого ни разу не встречала, и поцеловал. Молодую пару запечатлел фотограф Альфред Эйзенштадт.

Этот снимок, впоследствии напечатанный в журнале Life, стал для всех американцев символом победы во Второй мировой войне. Фотография известна во всем мире как "Поцелуй", но ее настоящее название - "День победы над Японией на Таймс-сквер".

Позже Фридман рассказала, что поцелуй вовсе не романтический, это было "спонтанное празднование победы". Мендонса же признался, что в тот день у него было назначено свидание с другой девушкой, на которой он позже женился.

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