Вашингтон не готов обсуждать сроки вывода войск из Сирии

Конкретные сроки вывода американских войск из Сирии в Госдепартаменте пока обсуждать не готовы.

Обсуждение этого вопроса инициировал советник премьера Ирака и глава его администрации Абдулкарим Хашим Мостафа, заявивший, что "вывод войск США из Сирии должен быть окончен после окончания их операции в районе Восточного Евфрата, но не позже 1 апреля​​​".

"Мы не можем обсуждать какие-либо сроки", - поставил точку в обсуждении представитель госдепартамента Роберт Палладино.

При этом, по его словам, решение о выводе войск остается в силе.