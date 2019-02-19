Видео: Фигуристка Сотникова прокатилась по льду Байкала

Российская фигуристка Аделина Сотникова показала поклонникам, что по-прежнему находится в великолепной спортивной форме. Она исполнила несколько элементов на льду озера Байкал.

Сотникова опубликовала видео с танцем в своем Instagram. Пользователи высоко оценили импровизированное выступление Аделины. А некоторые даже предложили проводить на зимнем Байкале международные соревнования по фигурному катанию и другим ледовым видам спорта. Если с точки зрения организации подобная инициатива может вызвать ряд сложностей, то, по крайней мере, качество льда не вызовет сомнений - зимой толщина льда на Байкале может достигать нескольких метров.

Аделина Сотникова - олимпийская чемпионка Сочи-2014. Она стала первой в истории россиянкой, победившей на Олимпиаде в женском одиночном катании. Сейчас Сотникова не принимает участия в официальных соревнованиях, но ее выступлениями по-прежнему можно насладиться на ледовых шоу.