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19.02.2019 18:49
Рубрика: Экономика

Осадка в бутылке не оказалось

Белые и красные вина российских торговых марок оказались очень высокого качества
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
Среди российских вин нашлось немало образцов очень высокого качества. Это признал глава Роскачества Максим Протасов, подводя итоги масштабного исследования отечественного вина, изготовленного строго из российского винограда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Винный гид России" - совместный ежегодный проект Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза. Основываясь на мировом опыте составления винных рейтингов, экспертная группа из ведущих отечественных и международных экспертов, сомелье и дегустаторов оценила 320 образцов вин из российского винограда пяти основных категорий, доступных по цене и широко представленных в рознице.

Было протестировано вино 24 производителей из Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Стоят исследованные вина от 200 до 1000 рублей за бутылку. Вино оценивалось по стобалльной системе в соответствии с международной шкалой всемирной организации винограда и вина. По российским ГОСТам хорошим считается вино, набравшее не менее 71 балла. Две трети красного вина превзошло по качеству действующий ГОСТ, набрав более 78 баллов. Этим может похвастаться красное вино 78 брендов из 114.

Фото: РИА Новости
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Аналогичная ситуация с белым вином: 56 торговых марок из 104 оказались лучше, чем того требует ГОСТ. Среди розовых вин больше 78 баллов набрало девять из 19. Среди игристых - три четверти или 38 из 51. Из ликерных вин высокие баллы получили почти все образцы - 30 из 32. Особым качеством могут похвастаться белые полусухие вина: среди них высокую оценку получили вина 10 брендов из 11.

Как отметил Максим Протасов, отечественное вино вполне может конкурировать с импортным. А если сравнивать российское вино и зарубежное в низком ценовом сегменте, то вероятность того, что импортное будет лучше, практически стремится к нулю, поскольку в его низкую стоимость помимо самого вина заложена транспортировка и таможенные платежи.

Исследования в очередной раз подтвердили: хорошее вино - необязательно самое дорогое. Так, в каждой из исследованных категорий были отмечены высокими оценками вина в ценовой группе от 200 до 500 рублей. И находились вина с более высокой ценой, но куда худшего качества.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество Алкоголь и табак
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