Витас рассказал, как убегал от китайских фанатов через канализацию

Певец, автор песен и актер Виталий Грачёв, более известный как Витас, отмечает сегодня юбилей - сорокалетие. По поводу чего дал интервью, чего с ним в последнее время не случалось. Поэтому втройне любопытно было осведомиться о таких удивительных обстоятельствах, как целебная сила голоса музыканта, импотенция и его безумная слава в Китае.

При этом певец сразу пояснил, что отсутствие интервью в последнее время - это его с продюсером сознательный маркетинговый ход. Призванный "создать легенду, миф, иллюзию, фантазию".

"Во всем должна быть интрига. На мой взгляд, артист тогда интересен, когда имеет какую-то недосказанность", - раскрыл карты Виталий на aif.ru.

Но сейчас пробил час, пришло время: внутренний голос исполнителя сказал: "Хватит молчать". А сам Витас почувствовал, что созрел, повзрослел и сегодня может с достоинством высказывать свою точку зрения. При этом музыкант не исключил, что далее опять может замолчать. Но точно - не в ближайшее время.

Витас остановился на своем воистину сумасшедшем успехе в Китайской Народной Республике, где он с неизменной славой трудится с 2006 года, собирая стадионы на 45 тысяч зрителей: "Счастлив, что есть возможность выйти на сцену и почувствовать такую же силу любви и большое внимание, какие испытывал Майкл Джексон".

На вопрос, чем можно объяснить такую популярность в Восточной Азии, он пояснил, что и сам недоумевал и лишь недавно нашел ответ. "Безусловно, сыграло свою роль высокое трюковое пение, которое близко китайскому народу", - говорит Витас, добавив, что немаловажная часть успеха - и в трудолюбии его и продюсера. И это логично, поскольку китайцы - работоспособные и дисциплинированные люди. "Настолько сильная и мощная дисциплина в этой стране, и мы видим ее результат: стремительный рост экономики", - делится наблюдением певец. Полагая, что "нам нужно брать пример с Китая".

Показательно: в качестве благодарности за талант в КНР Витасу установили памятник: "сидящий голый и лысый мужчина с жабрами и гармошкой". Виталий заверяет, что "голый мужчина с аккордеоном" - это действительно он. И певец опять счастлив, что люди "так выражают свои эмоции". Музыкант пояснил: изваяние выполнено студентом китайского университета, который, видимо, находился под большим впечатлением от клипа на песню "Опера №2". Почему голый? Да потому что в клипе Витас предстал почти голый - в плавках. "Было бы что показывать, я бы догола разделся", - задорно смеется исполнитель.

Добавляя: любовь к нему китайцев столь огромна и экстремальна, что певцу приходилось через канализационные люки от них удирать и однажды четыре часа просидеть в этой самой канализации, ожидая, пока толпа поклонников разойдется после концерта.

"Мы вынуждены покидать концертные залы через канализационные люки, через воздуховоды и так далее. И даже в этом случае около тысячи профессиональных спецназовцев охраняет нас во время концерта. Вот такая сильная любовь!" - заверил Витас.

Присовокупив, что пением дело не ограничивается и он сыграл в нескольких фильмах, снятых в России и за рубежом. В частности, в сериале "Сволочь ненаглядная" по книге Дарьи Донцовой - артиста, приехавшего в столицу из провинции ("по сути, себя же самого"). Кроме того, в фильме "Семь Джульетт и два Ромео" - с Леонидом Куравлёвым, и в двух китайских фильмах - "Мулан" и "Великое дело основания партии", также имевших в КНР успех.

И, наконец, еще одна грань таланта певца - вокальная экстрасенсорика. По рассказу певца, впервые он увидел банки с водой, которые фанаты несут, чтобы "зарядить" ее голосом Витаса, на концерте в Кремле, когда ему был 21 год. ("Я был самым молодым исполнителем за всю историю российского шоу-бизнеса, в таком возрасте собравшим Кремлевский дворец"). После того, как открылся занавес, Виталий банки и увидел. Он поинтересовался у продюсера, что бы это значило - "это подарки?". На что продюсер пояснил: зрители таким образом "заряжают" воду.

"Если я полезен и в таком качестве, то я втройне счастлив", - опять радуется музыкант, ссылаясь на адепта нетрадиционной медицины Эмиля Багирова, с которым он лично знаком, и который "имеет доказательную базу, что кристаллы воды под воздействием вибрации меняют свою структуру". И единственная проблема, которую голос певца не лечит, - это импотенция. "Мне не помогает, сколько бы я этой воды ни выпил", - сетует юбиляр.