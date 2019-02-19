Новости

Александр Друзь отправляется в США 12:42
Юрий Лоза объяснил популярность Киркорова и Пугачевой 12:30
"Старлей Смальков" из сериала "Солдаты" попал в больницу 12:10
Букмекеры ставят на победу Лазарева на "Евровидении-2019" 11:52
Queen и Адам Ламберт выступят на церемонии вручения "Оскара" 10:55

Витас рассказал, как убегал от китайских фанатов через канализацию

Поп-музыка
    19.02.2019, 13:25
Текст:   Олег Усков

Певец, автор песен и актер Виталий Грачёв, более известный как Витас, отмечает сегодня юбилей - сорокалетие. По поводу чего дал интервью, чего с ним в последнее время не случалось. Поэтому втройне любопытно было осведомиться о таких удивительных обстоятельствах, как целебная сила голоса музыканта, импотенция и его безумная слава в Китае.

Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
Юрий Лоза объяснил популярность Киркорова и Пугачевой

При этом певец сразу пояснил, что отсутствие интервью в последнее время - это его с продюсером сознательный маркетинговый ход. Призванный "создать легенду, миф, иллюзию, фантазию".

"Во всем должна быть интрига. На мой взгляд, артист тогда интересен, когда имеет какую-то недосказанность", - раскрыл карты Виталий на aif.ru.

Но сейчас пробил час, пришло время: внутренний голос исполнителя сказал: "Хватит молчать". А сам Витас почувствовал, что созрел, повзрослел и сегодня может с достоинством высказывать свою точку зрения. При этом музыкант не исключил, что далее опять может замолчать. Но точно - не в ближайшее время.

Витас остановился на своем воистину сумасшедшем успехе в Китайской Народной Республике, где он с неизменной славой трудится с 2006 года, собирая стадионы на 45 тысяч зрителей: "Счастлив, что есть возможность выйти на сцену и почувствовать такую же силу любви и большое внимание, какие испытывал Майкл Джексон".

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Букмекеры ставят на победу Лазарева на "Евровидении-2019"

На вопрос, чем можно объяснить такую популярность в Восточной Азии, он пояснил, что и сам недоумевал и лишь недавно нашел ответ. "Безусловно, сыграло свою роль высокое трюковое пение, которое близко китайскому народу", - говорит Витас, добавив, что немаловажная часть успеха - и в трудолюбии его и продюсера. И это логично, поскольку китайцы - работоспособные и дисциплинированные люди. "Настолько сильная и мощная дисциплина в этой стране, и мы видим ее результат: стремительный рост экономики", - делится наблюдением певец. Полагая, что "нам нужно брать пример с Китая".

Показательно: в качестве благодарности за талант в КНР Витасу установили памятник: "сидящий голый и лысый мужчина с жабрами и гармошкой". Виталий заверяет, что "голый мужчина с аккордеоном" - это действительно он. И певец опять счастлив, что люди "так выражают свои эмоции". Музыкант пояснил: изваяние выполнено студентом китайского университета, который, видимо, находился под большим впечатлением от клипа на песню "Опера №2". Почему голый? Да потому что в клипе Витас предстал почти голый - в плавках. "Было бы что показывать, я бы догола разделся", - задорно смеется исполнитель.

Добавляя: любовь к нему китайцев столь огромна и экстремальна, что певцу приходилось через канализационные люки от них удирать и однажды четыре часа просидеть в этой самой канализации, ожидая, пока толпа поклонников разойдется после концерта.

"Мы вынуждены покидать концертные залы через канализационные люки, через воздуховоды и так далее. И даже в этом случае около тысячи профессиональных спецназовцев охраняет нас во время концерта. Вот такая сильная любовь!" - заверил Витас.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Queen и Адам Ламберт выступят на церемонии вручения "Оскара"

Присовокупив, что пением дело не ограничивается и он сыграл в нескольких фильмах, снятых в России и за рубежом. В частности, в сериале "Сволочь ненаглядная" по книге Дарьи Донцовой - артиста, приехавшего в столицу из провинции ("по сути, себя же самого"). Кроме того, в фильме "Семь Джульетт и два Ромео" - с Леонидом Куравлёвым, и в двух китайских фильмах - "Мулан" и "Великое дело основания партии", также имевших в КНР успех. 

И, наконец, еще одна грань таланта певца - вокальная экстрасенсорика. По рассказу певца, впервые он увидел банки с водой, которые фанаты несут, чтобы "зарядить" ее голосом Витаса, на концерте в Кремле, когда ему был 21 год. ("Я был самым молодым исполнителем за всю историю российского шоу-бизнеса, в таком возрасте собравшим Кремлевский дворец"). После того, как открылся занавес, Виталий банки и увидел. Он поинтересовался у продюсера, что бы это значило - "это подарки?". На что продюсер пояснил: зрители таким образом "заряжают" воду.

"Если я полезен и в таком качестве, то я втройне счастлив", - опять радуется музыкант, ссылаясь на адепта нетрадиционной медицины Эмиля Багирова, с которым он лично знаком,  и который "имеет доказательную базу, что кристаллы воды под воздействием вибрации меняют свою структуру". И единственная проблема, которую голос певца не лечит, - это импотенция. "Мне не помогает, сколько бы я этой воды ни выпил", - сетует юбиляр.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

СМИ: В крови Децла не обнаружили следов наркотиков 18.02.2019
Первый канал покажет церемонию вручения "Оскара-2019" 18.02.2019
На документальный фильм о Децле собирают деньги 18.02.2019
"Гардемарин" Жигунов рассказал, как ушел от Заворотнюк к первой жене 18.02.2019
⧣ видео
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на "Поле чудес" 18.02.2019
Видео: показана судьба несъеденных подношений Якубовичу 18.02.2019
Видео: Мадс Миккельсен в Москве рассказал о любимом советском фильме 18.02.2019
⧣ Россия
Фото: РИА Новости
СКР не подтвердил слова матери Децла о причинах его смерти 18.02.2019
Фото: Максим Виторган почти не спит 18.02.2019
⧣ музыка
Фото: Антон Белицкий/ PhotoXPress.ru
Группе "Чайф" вернули пропавшие гитары 17.02.2019
"Как так вышло - непонятно": группа "Чайф" потеряла гитары в Москве 16.02.2019
Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном 16.02.2019