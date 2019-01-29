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Семья Майкла Джексона рассказала о "публичном линчевании" его трупа

Поп-музыка
    29.01.2019, 13:55
Текст:   Олег Усков

Близкие покойного "короля поп-музыки" Майкла Джексона прокляли очередной документальный фильм о нем. Речь идет о масштабном четырехчасовом исследовании "Покидая "Нэверленд" (Leaving Neverland), премьера которого состоялась 25 января на престижном кинофестивале независимого кино Сандэнс в Юте, США.

В ленте несколько мужчин вновь подняли тему предполагаемого нездорового увлечения "короля" маленькими мальчиками, обстоятельно изложив, как именно и когда их якобы растлевал Джеко.

Семья же Майкла настаивает, что щекотливая тема давно закрыта, и все, что сверх - инсинуации и спекуляции, вплоть до попыток "публичного линчевания". Во всяком случае, именно так картина охарактеризована в прозвучавшем в понедельник их заявлении, передает ABC.

Фото: kinopoisk.ru
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Родные музыканта, умершего десять лет назад от передозировки лекарственными препаратами, настоятельно напоминает, что все ранее выдвинутые против Джексона обвинения были самым пристальным образом изучены и, согласно последовавшим выводам, Майкл ни в чем не виноват. Хотя бы по той очевидной причине, что нет никаких доказательств - лишь слова. На которые сам бедняга не может ответить, так как усоп.

Напомним. Громкий судебный процесс по предполагаемой педофилии Джексона, начавшийся в 2003-м и длившийся два года, закончился триумфом стороны Майкла - присяжные певца по всем десяти пунктам обвинений оправдали.

Но авторам ленты все равно. В результате, негодуют члены семьи Джексона, - снова и снова вакханалия лжи. Которой, по их словам, создатели фильма дешево упиваются, ведь им не нужна правда и никакой объективной журналистике в Leaving Neverland нет - сплошь клевета и наветы. Причем - от людей, которые уже давали показания ранее, сами же постоянно в них путаясь и после этого от своих слов отрекаясь.

При этом общественность "ведется" не на рассказы сотен детишек, которые "счастливо проводили с Майклом время", а на эти вот ужасные байки, говорят в семье мертвого "короля".

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