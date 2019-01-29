Семья Майкла Джексона рассказала о "публичном линчевании" его трупа

Близкие покойного "короля поп-музыки" Майкла Джексона прокляли очередной документальный фильм о нем. Речь идет о масштабном четырехчасовом исследовании "Покидая "Нэверленд" (Leaving Neverland), премьера которого состоялась 25 января на престижном кинофестивале независимого кино Сандэнс в Юте, США.

В ленте несколько мужчин вновь подняли тему предполагаемого нездорового увлечения "короля" маленькими мальчиками, обстоятельно изложив, как именно и когда их якобы растлевал Джеко.

Семья же Майкла настаивает, что щекотливая тема давно закрыта, и все, что сверх - инсинуации и спекуляции, вплоть до попыток "публичного линчевания". Во всяком случае, именно так картина охарактеризована в прозвучавшем в понедельник их заявлении, передает ABC.

Родные музыканта, умершего десять лет назад от передозировки лекарственными препаратами, настоятельно напоминает, что все ранее выдвинутые против Джексона обвинения были самым пристальным образом изучены и, согласно последовавшим выводам, Майкл ни в чем не виноват. Хотя бы по той очевидной причине, что нет никаких доказательств - лишь слова. На которые сам бедняга не может ответить, так как усоп.

Напомним. Громкий судебный процесс по предполагаемой педофилии Джексона, начавшийся в 2003-м и длившийся два года, закончился триумфом стороны Майкла - присяжные певца по всем десяти пунктам обвинений оправдали.

Но авторам ленты все равно. В результате, негодуют члены семьи Джексона, - снова и снова вакханалия лжи. Которой, по их словам, создатели фильма дешево упиваются, ведь им не нужна правда и никакой объективной журналистике в Leaving Neverland нет - сплошь клевета и наветы. Причем - от людей, которые уже давали показания ранее, сами же постоянно в них путаясь и после этого от своих слов отрекаясь.

При этом общественность "ведется" не на рассказы сотен детишек, которые "счастливо проводили с Майклом время", а на эти вот ужасные байки, говорят в семье мертвого "короля".