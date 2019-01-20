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Майкла Джексона вновь обвинили в педофилии

Поп-музыка
    20.01.2019, 17:17
Текст:   Олег Усков

Продолжается некрофильская свистопляска вокруг проклятого родными покойного "короля поп-музыки" масштабного документального исследования "Покидая Нетландию" (Leaving Neverland), в котором Майкла Джексона вновь обвиняют в растлении малолетних мальчиков.

Несмотря на то, что, по мнению семьи "короля", тема эта давно закрыта и все, что сверх того, - дешевая и циничная попытка спекуляции.

Напомним, Leaving Neverland значится в программе престижного фестиваля независимого кино "Сандэнс", который состоится с 24 января по 4 февраля этого года.

Фото: РИА Новости
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Картина режиссера Дэна Рида, известного, помимо прочего, получившим премию BAFTA документальным фильмом "Охота на педофила" и сериалами "Пуаро" и "Воскрешая мертвецов" - интервью с предполагаемыми жертвам похоти Джеко, ныне - взрослыми мужчинами. Дотошно описывающими на камеру пережитое.

В частности, в фильме фигурируют откровения танцора Уэйда Робсона, утверждающего, пишет The Sun, что Джексон насиловал его на протяжении семи лет с момента, как Уэйду было семь. "Потеряв интерес" к жертве, когда Робсону исполнилось четырнадцать.

Отмечено, что Робсон подавал на покойного певца в суд 2013 году, требуя возмещения морального вреда в сумме порядке полутора миллиардов долларов, но его иск был отклонен.

Актер, певец и автор песен Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственными препаратами в возрасте пятидесяти лет.

Ранее сообщалось, что мертвый Майкл Джексон победил живого Джастина Бибера. А также что названный сын Джеко умер при загадочных обстоятельствах.

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