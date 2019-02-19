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19.02.2019 08:40
Рубрика: В мире

Власти Венесуэлы обвинили США в нарушении мира в стране

Текст: Игорь Дунаевский

Соединенные Штаты и их президент Дональд Трамп несут ответственность за любое нарушение мира в Венесуэле. Такая позиция озвучена в официальном заявлении, размещенном в Twitter министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, которое стало ответом на недавнюю речь Трампа перед иммигрантами из этой южноамериканской страны. Глава Белого дома призывал чиновников и военных Венесуэлы отказаться от поддержки президента Николаса Мадуро и вновь не стал исключать применения американцами военной силы для разрешения ситуации.

"Венесуэла перед лицом международного сообщества осуждает очередные угрозы президента США Дональда Трампа о военной агрессии в нарушение принципов, закрепленных в уставе ООН", - отмечается в тексте, где американского лидера и его страну называют "шовинистическими".

Фото: Reuters
Правительство Венесуэлы поддерживает сторонников законной власти

В Каракасе заявили об "очевидном крушении разработанной в Вашингтоне попытки переворота", целью которой было установление в стране марионеточного режима, разбазаривающего ее природные ресурсы. "Теперь Дональд Трамп пытается отдавать прямые приказы венесуэльским военным, подстрекая их отвернуться от конституции, чем демонстрирует полное непонимание духа лояльности вооруженных сил Венесуэлы", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства после того, как Верховный суд страны заблокировал его назначение главой парламента. США и еще несколько стран заявили о его признании. Другие страны, включая Россию, Китай и Турцию, поддерживают законно избранного президента. Николас Мадуро назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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