Власти Венесуэлы обвинили США в нарушении мира в стране

Соединенные Штаты и их президент Дональд Трамп несут ответственность за любое нарушение мира в Венесуэле. Такая позиция озвучена в официальном заявлении, размещенном в Twitter министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, которое стало ответом на недавнюю речь Трампа перед иммигрантами из этой южноамериканской страны. Глава Белого дома призывал чиновников и военных Венесуэлы отказаться от поддержки президента Николаса Мадуро и вновь не стал исключать применения американцами военной силы для разрешения ситуации.

"Венесуэла перед лицом международного сообщества осуждает очередные угрозы президента США Дональда Трампа о военной агрессии в нарушение принципов, закрепленных в уставе ООН", - отмечается в тексте, где американского лидера и его страну называют "шовинистическими".

В Каракасе заявили об "очевидном крушении разработанной в Вашингтоне попытки переворота", целью которой было установление в стране марионеточного режима, разбазаривающего ее природные ресурсы. "Теперь Дональд Трамп пытается отдавать прямые приказы венесуэльским военным, подстрекая их отвернуться от конституции, чем демонстрирует полное непонимание духа лояльности вооруженных сил Венесуэлы", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства после того, как Верховный суд страны заблокировал его назначение главой парламента. США и еще несколько стран заявили о его признании. Другие страны, включая Россию, Китай и Турцию, поддерживают законно избранного президента. Николас Мадуро назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота.