Во Франции вандалы осквернили еврейское кладбище

Захлестнувшая Францию волна антисемитизма и нетерпимости докатилась до востока страны, где в коммуне Катзенайм (департамент Нижний Рейн) неизвестные вандалы осквернили около 80 могил на еврейском кладбище.

"Во вторник, 19 февраля, около 80 захоронений на еврейском кладбище в коммуне Катзенайм были обнаружены оскверненными", - цитирует РИА Новости официальное коммюнике префектуры.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправится в регион, чтобы посетить оскверненное кладбище.

"Президент республики в ближайшее время отправится в Эльзас, чтобы отдать дань уважения истории Франции, которая включает в себя и французских евреев", - подтвердил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

Напомним, что в минувшем году полиция отметила резкий рост числа проявлений антисемитизма. Их было зафиксировано на 74% больше, чем в 2017 году, когда этот показатель составлял 311 запротоколированных инцидентов.