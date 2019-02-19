Баскетболист ЦСКА Андрей Воронцевич поможет сборной России в гостевом матче против Болгарии в рамках квалификации чемпионата мира-2019.

Напомним, календари Евролиги, где выступают ведущие клубы Европы и отбора к ЧМ-2019, составлены так, что матчи двух турниров иногда накладываются друг на друга. Так, 21 февраля, на которое намечена встреча россиян с болгарами, ЦСКА сыграет с испанской "Гран-Канарией". Однако армейцы не стали удерживать одного из ключевых игроков сборной, а также отпустили из молодежки Александра Хоменко.

Другие игроки ЦСКА могут помочь сборной в заключительном матче квалификации против Финляндии, который пройдет в Перми 24 февраля. Победа в этой игре гарантирует России участие в ЧМ-2019. Успех в Болгарии при определенных обстоятельствах тоже может обеспечить заветную путевку.