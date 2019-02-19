Захарова опровергла информацию об отмене российско-американских встреч

Встречи российских делегаций с руководством США не планировались и не отменялись. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко, будто Вашингтон из-за ситуации в Керченском проливе и задержания российским пограничниками украинских моряков отказался от встреч с российскими представителями.

По словам Порошенко, эту информацию он получил от вице-президента США Майка Пенса. Тот якобы заверил, что пока Москва не отпустит украинских моряков, никаких встреч не будет.

"Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались", - в этой связи отметила Захарова.

"Теперь вопрос: кто врет? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко?" - написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины нарушили морскую границу России. При следовании из Черного в Азовское море суда совершали опасные маневры и были задержаны российскими пограничниками. На борту одного из судов были найдены документы, согласно которым корабли планировали скрытно пройти в Азовское море. В Москве произошедшее расценили как провокацию. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море, а корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт, 24 гражданина Украины были арестованы. Им грозит до шести лет лишения свободы дело за нарушение государственной границы РФ.