Жителям "Рукбана" разрешили уйти из лагеря

Во вторник на границе контролируемой США сирийской зоны в Эт-Танфе открылись два пункта пропуска для выхода беженцев лагеря "Эр-Рукбан". Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В лагере находятся от 40 до 50 тысяч человек, в основном женщины и дети. С великим трудом властям удалось договориться об организации двух гуманитарных конвоев в "Рукбан".

А в конце прошлой недели США наконец-то согласились на проход беженцев через специальные пункты пропуска.Там развернули отделения встречи, медицинского осмотра, санитарно-эпидемиологической обработки, питания, отдыха и оформления документов. Руководитель российского миротворческого Центра Сергей Соломатин уточнил: обеспечение безопасности на пунктах пропуска и сопровождение временных жителей "Рукбана" взяли на себя армия и служба безопасности Сирии, а также военная полиция РФ.