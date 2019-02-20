"Алмаз-Антей" начал получать страховку за поврежденные ракеты для С-400

Концерн "Алмаз-Антей" - изготовитель систем ПВО С-400 "Триумф" - начал получать страховые выплаты за поврежденные во время шторма ракеты, которые предназначались Китаю.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.

Каждая партия техники в ходе поставки страхуется на полную стоимость. "Изготовитель уже начал получать страховое возмещение за груз, поврежденный по вине компании-перевозчика", - подчеркнул Кладов. По его словам, контракт на поставку КНР С-400 выполняется по плану, несмотря на форс-мажорные обстоятельства.

Судно, перевозившее ракеты, попало в шторм. Взамен поврежденных боеприпасов, которые были уничтожены, Россия изготовила новые. Ранее директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия завершит поставку С-400 в Китай до конца 2020 года.