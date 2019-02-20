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20.02.2019 06:00
Рубрика: Общество

Грипп начал отступать

За неделю новых заболевших стало меньше
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
По последней информации Роспотребнадзора, эпидемический порог по гриппу сейчас превышен в 38 регионах России.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Еще неделю назад охват заболеваемостью составлял 48 регионов. То есть можно сказать, что грипп начал отступать. Но что касается структуры заболевших, то по-прежнему чаще всего заражаются дети в возрасте трех-шести и семи-четырнадцати лет, которые посещают детские сады и школы.

Среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости вирусными инфекциями и гриппом зарегистрировано в семнадцати регионах, в возрастной группе трех-шести лет - в 32 регионах, в группе семи-четырнадцати лет - в 27 российских регионах.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Среди подростков старше 15 лет превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено в сорока регионах.

Чаще всего россияне заражаются вирусом А(H1N1)09. Продолжают циркулировать и респираторные вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие), но доля их очень мала.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, достигнут верхний уровень эпидситуации и дальше ожидается снижение уровня заболеваемости. Но полностью грипп отступит только в апреле, когда установится теплая весенняя погода.

Ранее в интервью "Российской газете" Анна Попова напомнила, что в России сегодня привиты почти 50 процентов населения. Это более 70 миллионов человек.

По ее словам, в нашей стране действует отлаженная система мероприятий по профилактике гриппа. Это и прививки, и информационные компании, и работа в детских образовательных учреждениях, когда ребенка с признаками заболевания не допускают в детский коллектив и предлагают обратиться за медицинской помощью.

Дальше ожидается снижение заболеваемости. Но полностью грипп отступит только в апреле

"Для того чтобы прервать эпидемический процесс, разобщают детей в школах и детских садах, приостанавливая их работу и переводя школьников на дистанционные формы обучения. Организованная работа системы здравоохранения и системы образования снижают риски распространения вирусных инфекций", - отметила глава Роспотребнадзора.

И посоветовала, что нужно делать, чтобы в простудный сезон не оказаться на больничной койке.

Первое. Людям с ослабленным здоровьем, детям и пожилым нужно стараться не посещать места массового скопления людей. Не пользоваться общественным транспортом без острой необходимости.

Второе. Если человек вынужден находиться в этот период в общественных местах, нужно обязательно пользоваться защитными масками.
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Третье. Заболевание развивается, когда вирус попадает на слизистые оболочки, поэтому руки нужно всегда держать в чистоте и периодически обрабатывать. Дезинфицировать все предметы, которыми человек пользуется, держит в руках. Придя домой, тщательно умываться, промывать глаза, нос, полоскать рот.

Четвертое. За детьми нужно следить особенно тщательно. В их руки и тем более в рот не должны попасть никакие загрязненные предметы.

Пятое. Грипп опасен как течением, так и последующими осложнениями. Нужно постараться не заболеть. Если же все-таки человек заболел, следует остаться дома, сохранив здоровье своих товарищей по работе. И вызвать врача, предотвратив развитие осложнений.

Шестое. Побольше есть фруктов, ягод, богатых витамином С (это клюква, брусника, лимон, например).

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор
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