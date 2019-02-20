Овен

Вы будете удачливы, если вспомните поговорку о том, что под лежачий камень вода не течет. Главное - просчитать плюсы и минусы задумываемого предприятия.

Телец

Вам не хватит духу начать войну с теми, кто пытается встать у вас на пути. И это правильно, так как убережет вас от поражения.

Близнецы

У вас могут появиться интересные предложения, или вы сами сможете по-новому оценить свои способности.

Рак

Обстоятельства могут помешать осуществлению задуманного. Не обвиняйте во всем себя, происходящее не будет зависеть от ваших поступков.

Лев

Вы склонны к рефлексии и это может привести к снижению градуса деловой активности из-за не­оправданной осторожности.

Дева

Ваши шаги могут привести либо к карьерному росту, либо к не­ожиданной потере преимуществ, ради которых вы трудились.

Весы

Добиваясь своего с помощью силы, вы не преуспеете, но, включив обаяние, найдете необычный и простой выход.

Скорпион

Под влиянием обстоятельств ваше мировосприятие будет очень быстро меняться, и вы будете готовы забыть о том, что еще недавно вселяло в вас оптимизм.

Стрелец

Сами того не желая, вы будете искать недостатки там, где остальные будут видеть достоинства.

Козерог

Велик риск, что вы начнете выдавать желаемое за действительное. Не стоит брать ответственность в коммерческих делах.

Водолей

Главным стимулом к труду будет возможность самореализации. Делайте все самостоятельно и вы избежите проблем.

Рыбы

Может появиться шанс найти общий язык с теми, кто мешает благополучию. Главное, делать это в неформальной обстановке.