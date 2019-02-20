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Автор "Американских богов" перезапустит сериал создателя "Маппет-шоу"

Новости
    20.02.2019, 20:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Один из наиболее именитых, достойных и в целом понимающих современных рассказчиков Нил Гейман, писатель, сценарист, продюсер и актер, займется перезапуском кукольного сериала-антологии Джима Хенсона "Сказочник" (The Storyteller).

Об этом пишет Deadline, уточняя: проект - на балансе The Jim Henson Company, Гейман - продюсер и сценарист нового прочтения шоу.

Известно, что на "Сказочника" автора "Лабиринта" и "Темного кристалла" вдохновила работа его дочери Лизы Хенсон, исследовавшей мифологию.

Фото: kinopoisk.ru
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В результате в 1988-м Джим Хенсон и режиссер и сценарист Энтони Мингелла ("Английский пациент", "Талантливый мистер Рипли") выпустили сериал-антологию, в котором Сказочник (Джон Хёрт) рассказывал разного рода истории, базирующиеся на фольклоре Европы. С участием впечатляющего ассортимента живности - кукол и живых актеров.

Серия выходила до 1989 года, всего - девять эпизодов.

Ранее сообщалось, что новую жизнь на студии Хенсона дадут и "Темному кристаллу", продолжением, точнее - приквелом которого занимается Лиза. Она же - сопродюсер и новой версии "Сказочника".

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