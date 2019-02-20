Банк России готов ограничить комиссии в новой системе платежей

Банк России подтвердил, что он против прямого регулирования комиссий за прием банковских карт в магазинах. При этом он допускает ограничение клиентских тарифов в рамках Системы быстрых платежей (СБП), ее ЦБ выводит на рынок как более перспективную альтернативу картам. Ранее президент РФ, отвечая на вопрос о высоких комиссиях за прием карт, назвал их квазиналогом и пообещал еще раз обсудить эту проблему.

Комиссии составляют в среднем от 0,5 до 1,75%, президенту была предоставлена неточная информация о наличии комиссий на уровне 3% - таких тарифов на рынке нет, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности. "Крупные магазины платят интерчейндж 0,5%, но называют цифры, которые не существуют", - подчеркнула Скоробогатова. По ее словам, торговые предприятия не подтвердили готовность снижать цены при ограничении интерчейнджа.

К концу года расплатиться в магазине можно будет смартфоном по QR-коду на ценнике

В ЦБ считают, что решить проблему издержек безналичного оборота можно за счет подключения банков, обслуживающих ретейл, к СБП. Ее открытие для расчетов в магазинах (через считывание QR-кода на ценнике смартфоном) запланировано на вторую половину этого года.

О готовности участвовать в СБП заявили еще 98 банков, рассказала директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. 12 банков завершают тестирование СБП 28 февраля. Почти все они планируют использовать нулевой промотариф для банков, установленный до конца года ЦБ, чтобы свести к минимуму или к нулю клиентские тарифы, сказала Скоробогатова. ЦБ будет "работать" с теми банками, которые, несмотря на кратное снижение издержек, установят тарифы на уровне карточных переводов (сейчас это 1-1,5%). Скоробогатова не исключила и введение верхней планки тарифов в рамках СБП: такая инициатива возникла в банковском сообществе, и Банк России открыт к ее рассмотрению.