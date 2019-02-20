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20.02.2019 01:04
Рубрика: Спорт

"Барселона" не смогла обыграть "Лион" в Лиге чемпионов

Текст: Илья Зубко
"Барселона" впервые в этом розыгрыше завершила матч нулевой ничьей. Каталонский клуб не смог забить на выезде в ворота французского "Лиона". Ответная игра состоится на "Камп Ноу" 13 марта.
Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot

"Барселона" сейчас вроде бы набирает свои очки и довольно комфортно лидирует в испанском чемпионате, но назвать ее игру выдающейся не получается при всем желании. Слишком уж натужно движется по дистанции "Барса", а ее зависимость от Лионеля Месси едва ли повышает шансы "сине-гранатовых" на большие свершения в Лиге чемпионов. Что же касается "Лиона", то он о таковых не помышляет изначально. Во французской Лиге 1 команда Бруно Женезио идет в тени "ПСЖ" и явно будет довольна попаданием в лигочемпионскую тройку. Ну а на международной арене выход в 1/8 финала главного уже еврокубка можно признать хорошим результатом. Так что против "Барселоны" лионцы выходили раскрепощенными - непременной победы от них мог требовать только сумасшедший.

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Французы, над которыми результат не довлел, а трибуны помогали, с первых минут дали понять - фавориту они нервы потреплют основательно. "Барса", конечно, создала куда больше моментов, но хозяева играли предельно плотно и дисциплинированно. Да и сами совершили несколько неплохих вылазок в чужую штрафную. Так что 0:0 к перерыву выглядели вполне справедливо.

Второй тайм начался со взаимных атак, но постепенно "Барселона" атакующие порывы хозяев задушила. А когда вместо Дембеле на 67-й минуте в игру вошел Коутинью, оборона французов начала откровенно трещать. Особенно опасным получился удар Суареса, после которого мяч прошел в сантиметрах от штанги. В концовке еще один шанс был у Бускетса, однако вратарь "Лиона" Лопеш в очередной раз команду выручил. В итоге 0:0 - этот счет перед ответной игрой в Барселоне больше на руку каталонцам. Но если Месси и компания хотят пройти дальше четвертьфинала в этой Лиге чемпионов, им обязательно нужно прибавлять в реализации.

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