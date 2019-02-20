Новости

Появился трейлер исторического детектива "Ростов" 17:26
Минфин продал ОФЗ почти на 33 млрд рублей 17:23
Началась подготовка к изготовлению опытной партии ракет "Сармат" 17:21
В России выйдет китайский плутовской роман о приключениях царя обезьян 17:19
Почему в Германии волки предпочитают жить рядом с военными 17:08
Chery даст на кроссовер Tiggo 7 расширенную гарантию на кузов и ЛКП 17:04
На Красной площади прошел детский турнир по хоккею с мячом 17:03
В Пермском крае 10-летний мальчик утонул в бассейне 16:55
На Кубани возбудили дело после гибели в ДТП сотрудницы полиции 16:50
В Кремле объяснили перенос визита Нетаньяху 16:45
В Карелии в отпуск по уходу за ребенком ушли 29 отцов и один дедушка 16:40
В центре Саратова обрушилось здание 16:37
Власти Ялты аннулировали разрешение на застройку Советской площади 16:27
Бельгия не будет требовать от Германии отменять пенсии бывшим эсэсовцам 16:27
Про Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн" снимут "сольный" сериал 16:25
Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео 16:25
В Москве будут угощать дореволюционными блюдами 16:23
В России выпустили 150-тысячный Skoda Rapid 16:09
Российские ученые предложили новый способ диагностики рака 16:05
Собянин: В Москве ряд проектов социальной сферы частично реализованы 15:58
Снимки российских фотографов претендуют на победу в World Press Photo 15:57
Полузащитник "Ювентуса" перенес операцию на сердце 15:56
В Симферополе локализовали пожар на заводе пластмасс 15:56
Школьник из Оренбуржья получил автограф президента РФ 15:51
Японское растение-"суперфуд" помогло замедлить процесс старения 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 16:27
Рубрика: В мире

Бельгия не будет требовать от Германии отменять пенсии бывшим эсэсовцам

Текст: Иван Карташов

Бельгия не планирует требовать от немецкого правительства прекратить выплачивать пенсии 27 бывшим членам бельгийских подразделений "Ваффен-СС". Местные парламентарии выдвинули соответствующую резолюцию, в которой говорят о негуманности лишения бывших эсэсовцев дополнительного материального обеспечения.

"Наша резолюция направлена на установление всех фактов выплат этих пенсий, а не на то, чтобы 20 стариков потеряли к ним доступ, это было бы аморально", - заявил в среду автор этой резолюции президент партии "Демократия, Федерализм, Независимость" (Defi) Оливье Мэнгэн. Слова парламентария приводит ТАСС.

Фото: Федор Кислов / фотохроника ТАСС
Как работала фашистская пропаганда в военные годы

Проект документа во вторник поддержала Комиссия по иностранным делам нижней палаты местного парламента. И теперь он должен быть выставлен на рассмотрение на сессии законодательного органа. В резолюции депутаты призывают свое правительство "срочно приступить к решению этой проблемы дипломатическим путем".

Мэнгэн подчеркивает, что ежемесячные пенсионные выплаты правительства ФРГ бывшим членам дивизии СС "Валлония", получившим немецкое гражданство еще во время войны, составляют от 425 до 1275 евро. В это же самое время те бельгийцы, которые были насильно мобилизованы на работы в Германии, получают компенсацию около 50 евро в месяц.

Подобная ситуация стала возможной в связи с тем, что ФРГ фактически является правопреемницей фашистской Германии. После завершения Второй мировой войны на Берлин были возложены все компенсационные выплаты, включая репарации, контрибуции и материальные компенсации жертвам нацизма. Сюда же попали и все пенсионеры, включая отставных военных. И если многие пособники нацизма за свои преступления понесли наказания, то вопрос их пенсионного обеспечения в судах никогда не оспаривался.

Впервые подтверждение информации о выплатах пенсий бывшим эсэсовцам появилось в 2016 году. Тогда в Европейском Союзе заработали новые правила финансового обмена между членами сообщества. Именно тогда страны начали обмениваться между собой данными о социальных выплатах, включая пенсии. Отмечается, что до этого момента немецкие пенсии гражданам других европейских государств не облагались налогом, так как местные налоговые службы не обладали никакими сведениями на этот счет.

В мире Европа Бельгия В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Косачев: РФ никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны