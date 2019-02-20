Бельгия не будет требовать от Германии отменять пенсии бывшим эсэсовцам

Бельгия не планирует требовать от немецкого правительства прекратить выплачивать пенсии 27 бывшим членам бельгийских подразделений "Ваффен-СС". Местные парламентарии выдвинули соответствующую резолюцию, в которой говорят о негуманности лишения бывших эсэсовцев дополнительного материального обеспечения.

"Наша резолюция направлена на установление всех фактов выплат этих пенсий, а не на то, чтобы 20 стариков потеряли к ним доступ, это было бы аморально", - заявил в среду автор этой резолюции президент партии "Демократия, Федерализм, Независимость" (Defi) Оливье Мэнгэн. Слова парламентария приводит ТАСС.

Проект документа во вторник поддержала Комиссия по иностранным делам нижней палаты местного парламента. И теперь он должен быть выставлен на рассмотрение на сессии законодательного органа. В резолюции депутаты призывают свое правительство "срочно приступить к решению этой проблемы дипломатическим путем".

Мэнгэн подчеркивает, что ежемесячные пенсионные выплаты правительства ФРГ бывшим членам дивизии СС "Валлония", получившим немецкое гражданство еще во время войны, составляют от 425 до 1275 евро. В это же самое время те бельгийцы, которые были насильно мобилизованы на работы в Германии, получают компенсацию около 50 евро в месяц.

Подобная ситуация стала возможной в связи с тем, что ФРГ фактически является правопреемницей фашистской Германии. После завершения Второй мировой войны на Берлин были возложены все компенсационные выплаты, включая репарации, контрибуции и материальные компенсации жертвам нацизма. Сюда же попали и все пенсионеры, включая отставных военных. И если многие пособники нацизма за свои преступления понесли наказания, то вопрос их пенсионного обеспечения в судах никогда не оспаривался.

Впервые подтверждение информации о выплатах пенсий бывшим эсэсовцам появилось в 2016 году. Тогда в Европейском Союзе заработали новые правила финансового обмена между членами сообщества. Именно тогда страны начали обмениваться между собой данными о социальных выплатах, включая пенсии. Отмечается, что до этого момента немецкие пенсии гражданам других европейских государств не облагались налогом, так как местные налоговые службы не обладали никакими сведениями на этот счет.