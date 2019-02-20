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20.02.2019 16:10
Рубрика: В мире

Брюссель введет новые удостоверения гражданина ЕС

Текст: Юрий Ершов
С 2020 года Брюссель введет новые унифицированные удостоверения граждан Европейского союза. Об этом договорились представители стран-членов ЕС и Европарламента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С указанного времени этот документ будет изготавливаться в формате кредитной карты и содержать не только фото, биометрические данные владельца, но и два отпечатка его пальцев.

Фото: iStock
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Появление отпечатков пальцев на чипах удостоверения - новшество, которого не было до сих пор. Этот вопрос, кстати, вызвал самые жаркие дебаты переговорщиков. Некоторые участники обсуждения выражали сомнения, что такую меру можно расценивать как вторжение в частную жизнь человека. Кроме того, уверяют они, и без отпечатков пограничники успешно справляются со своей задачей. И приводят в пример данные агентства по охране границ "Фронтекс": дескать, за 2013 -2017 годы число тех, кто пытался въехать в ЕС по фальшивым документам, заметно снизилось. С другой стороны, сторонники "пальчиков" убеждены, что они наверняка более надежно защитят документ от подделок.

В конце концов, отпечатки в обязательном порядке появятся в документе ЕС.

Унификация удостоверений практически не вызвала споров. Это и понятно. Ведь до сих пор соискателям эти корочки выдаются в 86 вариантах, что вносит, мягко говоря, сумятицу на границах.

Как бы то ни было, единство по новой форме и содержанию удостоверения гражданина ЕС достигнуто. Теперь решение переговорщиков должно быть утверждено Евросоветом и Европарламентом. Но это всего лишь формальности.

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