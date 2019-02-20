Признание правительством Германии временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо является сомнительным с точки зрения международного права и не соответствует немецким политическим традициям, говорится в восьмистраничном докладе бундестага, подготовленном по инициативе Левой партии.

По оценкам правоведов, федеральное правительство отошло от установленной практики "признавать государства, а не формально отдельные правительства".

Берлин также "вторгся в спорный вопрос венесуэльского конституционного права, нарушив тем самым принцип невмешательства в дела другого государства". Кроме того, сомнительно признавать оппозиционного политика временным президентом, который еще эффективно не работал во властных структурах.

"В международно-правовой сфере правительство Германии движется по тонкому льду. Ранее для немцев было опасным табу вмешиваться в дела суверенных государств. Сомнительной политикой признания правительство стало сообщником США и потеряло всякую возможность внести свой вклад в политическое решение проблем Венесуэлы", - заявила депутат бундестага от Левой партии Хайке Хензель.