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20.02.2019 22:33
Рубрика: Экономика

ЦБ в январе увеличил запасы золота в резервах на шесть тонн

Текст: Юлия Кривошапко

Банк России продолжает наращивать запасы монетарного золота в международных резервах.

Фото: iStock
Банк России готов ограничить комиссии в новой системе платежей

В январе 2019 года регулятор приобрел еще 0,2 миллиона тройских унций (примерно шесть тонн) ценного металла. Такой вывод можно сделать из опубликованных на официальном сайте ЦБ данных о составе международных резервов.

На 1 февраля 2019 года величина золотого запаса составила 68,1 миллиона чистых тройских унций (2,118 тысячи тонн). Месяцем ранее она была на уровне 67,9 миллиона унций (2,112 тысячи тонн).

Справка "РГ"

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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