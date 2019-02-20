Чемпионат Европы по биатлону стартовал под Минском

Сильнейшим составом на чемпионате Европы по биатлону, который 20 февраля стартовал в Белорусском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", выступит российская команда, информирует БЕЛТА .

В ее состав вошли Александр Логинов и Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Семен Сучилов, Никита Поршнев и Максим Цветков. У женщин в Раубичах побегут Юрловой-Перхт, Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко и Ирина Старых. Принимавший участие в двух этапах Кубка мира в Северной Америке Логинов выступит в спринте и, вероятно, в гонке преследования. В соревнованиях должен был стартовать и Евгений Гараничев, также выступавший за океаном, но за два дня начала турнира из-за простуды его заменил Семен Сучилов.

Старт был дан двумя индивидуальными гонками. Первыми начали борьбу на дистанции в 20 километров мужчины. За белорусскую команду выступят Никита Лобастов (15-й стартовый номер), Владимир Чепелин (30), Сергей Бочарников (68), Роман Елетнов (91) и Антон Смольский, который под 109-м номером будет замыкать стартовый протокол.

А женщины начнут выступление в гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами уже после захода солнца - в 19:30. У хозяев чемпионата на старт заявлены Динара Алимбекова (19), Ирина Кривко (30), Елена Кручинкина (51), Ирина Кручинкина (74) и Дарья Юркевич (82), которая только вернулась с североамериканских этапов Кубка мира.

Чемпионат Европы проходит уже 25 лет и носит статус открытого, что дает возможность принимать в нем участие биатлонистов со всех континентов. Соревнования пройдут с 20 по 24 февраля и включают индивидуальные гонки, одиночную смешанную эстафету, классическую смешанную эстафету, спринтерские старты и гонки преследования.

Следует напомнить, что ранее в олимпийском спортивном комплексе - в 20 километрах от белорусской столицы - проводились чемпионаты мира и Европы по биатлону, последний континентальный форум состоялся в 2004 году, на котором выступали такие известные белорусские атлеты, как Олег Рыженков, Александр Сыман, Владимир Драчев, Екатерина Иванова, Ольга Назарова, Людмила Ананько и Елена Зубрилова. После реконструкции в феврале 2015 года здесь состоялся 49-й юниорский чемпионат мира.