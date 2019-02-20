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20.02.2019 23:29
Рубрика: Спорт

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Текст: Илья Соболев
Московский ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Это стало понятно в предпоследний игровой день "регулярки". ЦСКА одолел на своем льду ярославский "Локомотив" по буллитам - 2:1 и стал недосягаем для своего единственного конкурента в борьбе за первую строчку. Питерскому СКА не помогла даже победа над нижнекамским "Нефтехимиком" - 4:0. Московские армейцы, набрав 104 балла опережают одноклубников на три очка, обоим клубам осталось провести по одной игре.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Таким образом, ЦСКА завоевал Кубок континента, который полагается лучшей команде "гладкого" чемпионата. Кроме того, подопечные Игоря Никитина получат преимущество своей площадки до самого финала, если, конечно, до него доберутся.

Интересно, что обладатель Кубка континента ни разу не выигрывал Кубок Гагарина.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Чемпионат КХЛ 2018/2019
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