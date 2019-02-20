ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Московский ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Это стало понятно в предпоследний игровой день "регулярки". ЦСКА одолел на своем льду ярославский "Локомотив" по буллитам - 2:1 и стал недосягаем для своего единственного конкурента в борьбе за первую строчку. Питерскому СКА не помогла даже победа над нижнекамским "Нефтехимиком" - 4:0. Московские армейцы, набрав 104 балла опережают одноклубников на три очка, обоим клубам осталось провести по одной игре.

Таким образом, ЦСКА завоевал Кубок континента, который полагается лучшей команде "гладкого" чемпионата. Кроме того, подопечные Игоря Никитина получат преимущество своей площадки до самого финала, если, конечно, до него доберутся.

Интересно, что обладатель Кубка континента ни разу не выигрывал Кубок Гагарина.