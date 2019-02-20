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20.02.2019 08:29
Рубрика: В мире

Детская бедность в Великобритании достигнет рекордного уровня

Текст: Максим Макарычев

Детская бедность в Великобритании в 2019 году может достигнуть рекордного уровня, пишет The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром Resolution Foundation. В документе "Прогноз уровня жизни на 2019 год" объединены данные, экономические прогнозы британского управления по бюджетной ответственности и анализируется политика правительства страны в социальной сфере.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В докладе отмечается, что доля детей в Британии, живущих в условиях нищеты, рискует достичь рекордно высокого уровня в ближайшие несколько лет, так как доходы населения остаются на прежнем уровне, а детские пособия продолжают сокращаться. К 2023-24 году доля детей, живущих в относительной бедности в Великобритании, при сохранении сегодняшней политики правительства может достичь 37 процентов. При этом уровень жизни обычной британской семьи не поднимался в течение последних двух лет и эта тенденция, вероятнее всего, сохранится в обозримом будущем. Согласно выводам экспертов, мрачный прогноз в большей степени затронет семьи с низкими доходами, и детская бедность может превысить предыдущие максимумы, достигнутые в начале 1990-х годов.

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В отчете говорится о том, что обездоленные семьи понесут наибольший урон из-за продолжающейся в Альбионе политики по сокращению заработной платы и детских пособий. Как отмечают аналитики фонда, в апреле вступит в силу новая программа правительства по оптимизации бюджета, которая приведет к сокращению доходов домохозяйств на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов и пособий, выделяемых семьям, в которых имеется двое и более детей.

Это, в конечном итоге, отмечается в докладе, окажет непосредственное влияние на детскую бедность, которая непрерывно растет с 2011 года. По расчетам экспертов, в ближайшие пять лет за чертой бедности окажется еще один миллион британских детей.

Фото: REUTERS
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По мнению Адама Корлетта, старшего экономического аналитика фонда, существует огромный риск того, что доходы малообеспеченных британских семей, как минимум, останутся на прежнем уровне из-за урезания расходов на социальные нужды и снижения производительности труда в экономике. В свою очередь Луиза МакГиэн, директор по политике благотворительной группы по борьбе с бедностью среди детей, сказала, что доклад является "тревожным звоночком". "После многих лет массовых сокращений расходов на социальные нужды мы находимся на пороге кризиса с детской бедностью, который нанесет ущерб как жизненным шансам поколения, так и экономике в целом. В Великобритании мы очень успешно сократили бедность среди пенсионеров, но способствовали росту детской бедности".

В мире Европа Великобритания
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