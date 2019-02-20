Детская бедность в Великобритании достигнет рекордного уровня

Детская бедность в Великобритании в 2019 году может достигнуть рекордного уровня, пишет The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром Resolution Foundation. В документе "Прогноз уровня жизни на 2019 год" объединены данные, экономические прогнозы британского управления по бюджетной ответственности и анализируется политика правительства страны в социальной сфере.

В докладе отмечается, что доля детей в Британии, живущих в условиях нищеты, рискует достичь рекордно высокого уровня в ближайшие несколько лет, так как доходы населения остаются на прежнем уровне, а детские пособия продолжают сокращаться. К 2023-24 году доля детей, живущих в относительной бедности в Великобритании, при сохранении сегодняшней политики правительства может достичь 37 процентов. При этом уровень жизни обычной британской семьи не поднимался в течение последних двух лет и эта тенденция, вероятнее всего, сохранится в обозримом будущем. Согласно выводам экспертов, мрачный прогноз в большей степени затронет семьи с низкими доходами, и детская бедность может превысить предыдущие максимумы, достигнутые в начале 1990-х годов.

В отчете говорится о том, что обездоленные семьи понесут наибольший урон из-за продолжающейся в Альбионе политики по сокращению заработной платы и детских пособий. Как отмечают аналитики фонда, в апреле вступит в силу новая программа правительства по оптимизации бюджета, которая приведет к сокращению доходов домохозяйств на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов и пособий, выделяемых семьям, в которых имеется двое и более детей.

Это, в конечном итоге, отмечается в докладе, окажет непосредственное влияние на детскую бедность, которая непрерывно растет с 2011 года. По расчетам экспертов, в ближайшие пять лет за чертой бедности окажется еще один миллион британских детей.

По мнению Адама Корлетта, старшего экономического аналитика фонда, существует огромный риск того, что доходы малообеспеченных британских семей, как минимум, останутся на прежнем уровне из-за урезания расходов на социальные нужды и снижения производительности труда в экономике. В свою очередь Луиза МакГиэн, директор по политике благотворительной группы по борьбе с бедностью среди детей, сказала, что доклад является "тревожным звоночком". "После многих лет массовых сокращений расходов на социальные нужды мы находимся на пороге кризиса с детской бедностью, который нанесет ущерб как жизненным шансам поколения, так и экономике в целом. В Великобритании мы очень успешно сократили бедность среди пенсионеров, но способствовали росту детской бедности".