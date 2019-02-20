Дмитрий Медведев: Люди не должны переплачивать за вывоз мусора

В ходе реформы системы обращения с отходами нельзя допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства провел совещание о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В целом, считает премьер, процесс идет без серьезных сбоев. Регионы сейчас продолжают внедрять у себя механизм, запущенный в начале года. Это сделали более 80 процентов регионов. В министерстве природных ресурсов ожидают, что 90 процентов субъектов РФ подключатся к преобразованиям в течение текущего года.

Координировать работу региональных операторов будет публично-правовая компания "Российский экологический оператор". Ее гендиректором назначен Денис Буцаев. Правительство также пошло на фиксацию платы за негативное воздействие на окружающую среду. Размер платежа на период 2019-2023 гг. останется на уровне 2018 года - 95 руб. за одну тонну ТКО. "Рассчитываю, что это позволит снизить тарифы для людей", - подчеркнул Медведев, сообщив о подписанном документе.

В этом и заключается общая задача реформы - не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора, указал глава кабинета министров. Важно также, чтобы жители региона оплачивали вывоз мусора из фактического объема, который накоплен в контейнерах. "Трудно определить, сколько мусора приходится на каждого человека, однако нужно стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали. Вот это ключевая задача", - заявил премьер.

- Для этого региональные и муниципальные власти должны внимательно пересмотреть нормативы накопления отходов. Этим нужно заняться немедленно, а в скором будущем вообще перейти на оплату услуг по сбору и вывозу мусора исходя из его фактического объема, - обрисовал Медведев перспективу.

Председатель правительства потребовал от губернаторов держать у себя реформу под контро­лем. "Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискредитацией, будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно - значительно расти просто не должен, - а никаких изменений не видно. Вот это категорически недопустимо. Если преобразования идут, система должна меняться, людям должно становиться лучше от этого", - заявил Медведев.