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20.02.2019 18:56
Рубрика: Культура

Деньги за кадром

Доля российского кино впервые достигла беспрецедентных 56,6 процента
Текст: Сусанна Альперина
Фото: Александр Корольков
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(7796)
Команда, во многом определяющая государственную и финансовую политику страны в области кино, собралась на Совет экспертов в "РГ" на следующий день после закрытого совещания министра культуры Владимира Мединского с представителями компаний-лидеров отечественного кинорынка: Павел Степанов - заместитель министра культуры, курирующий направление кинематографии, Ольга Любимова - глава Департамента кинематографии Минкульта и Вячеслав Тельнов - исполнительный директор Фонда кино. Первый вопрос - о том, что осталось за закрытыми дверями, и ответ на него обнадежил: финансирование российского кино, судя по всему, увеличат.

О чем говорили продюсеры? Революций не хотят?

Вячеслав Тельнов: Революции не хотят - хотят эволюции. Хотят сохранить возможности, которые есть. Конечно, говорили об увеличении объема средств, выделяемых на кино. Могу сказать, что цифры - и в Министерстве культуры, и в Фонде кино - остаются в тех же пределах, как и шесть лет назад. Но тогда курс доллара был 30 рублей, и бюджет примерно на 50 процентов стал меньше. Поэтому в марте состоится правительственный совет по кино, где будет рассматриваться вопрос об увеличении финансирования.

Фото: Вадим Балакин
На "Золотой маске" стартовала конкурсная программа

У нас действует трехлетнее соглашение между Министерством культуры и Фондом Кино, где все четко расписано. Сейчас проходят конкурсы компаний- лидеров. Вчера было заседание сценарной группы, где отрейтинговали их проекты. Наверное, еще не очень корректно говорить, так как конкурс не закончен, - но, мне кажется, через два года мы увидим весьма зрелищные картины. Что касается этого года, то успешны "Т-34", "Громкая связь", и вообще весь новогодний блок. Сейчас доля российского кино - 56,6 % по сборам и 58.4 % - по посещаемости. Такого не было никогда, это тоже один из рекордов. Но эту долю надо держать - впереди весна, лето, осень. Выходит "Тобол" - историческое, костюмное, зрелищное кино. Посмотрим, как оно проявит себя в прокате. Многое будет зависеть от рекламы. Будем надеяться, что как можно больше зрителей увидят эту картину. Далее - комедия Резо Гигинеишвили "Трезвый водитель", "Миллиард" Романа Прыгунова с Владимиром Машковым. Блокбастер Павла Лунгина "Братство" - афганская тема, к которой давно не возвращались. Фильмы "Балканский рубеж", "Тайна печати дракона", "Вратарь Галактики", набор анимационных картин "Гурвинек. Волшебная игра", "Большое путешествие", продолжение мультфильмов "Урфин Джюс", "Фиксики", "Иван-Царевич". И конечно, самые ожидаемые проекты конца года - "Союз Спасения" Андрея Кравчука и "Притяжение" Федора Бондарчука. Они появятся в новогоднем прокате.

Последует ли официальный ответ Министерства культуры на ситуацию с фильмом "Т-34" - украинские дипломаты стремились сорвать его прокат в США?

Павел Степанов: МИД уже высказал официальную позицию. Своим мнением поделились и продюсеры, и эксперты, появились статьи, репортажи на телеканалах. И мы разделяем высказанную точку зрения: для нас абсолютно неприемлема эта попытка связать исторический фильм с пропагандой. С другой стороны, если есть такая реакция на фильм, значит, он вызывает интерес, его идеи борьбы с нацизмом находят отклик. Картина идет в США, там уже разгорелись споры о нем, а это для нас главное - чтобы как можно больше зрителей в России и за рубежом могли увидеть фильм.

После встречи в министерстве заговорили о том, что система продвижения российского кино за рубежом будет меняться. Как сказал министр, продажи увеличились за последнее время в десять раз. Но необходимость в переменах назрела?
В столичных районах появятся собственные культурные центры

Павел Степанов: Мы обсудили с компаниями-лидерами, как можно повысить эффективность этого продвижения. Были высказаны пожелания, но я не хотел бы пока конкретизировать эти идеи: мы получим предложения от компаний, узнаем, как они видят дистрибуцию российских фильмов за рубежом, все это обобщим - и примем решение. Главные кинорынки - в Берлине, Каннах, Торонто, телерынки. Будем думать, как полнее их использовать.

Какие самые ожидаемые премьеры 2019 года?

Павел Степанов: Мне трудно их оценивать: каждый фильм для меня важен. Сборы могут отличаться в разы, но это не отменяет значимости каждого. Это и "Т-34", и "Тобол", и "Семь ужинов", "Громкая связь"...

Что изменится в политике проведения и поддержки кинофестивалей?

Ольга Любимова: Понятно, что 55 кинофестивалей, которые сейчас поддерживает Министерство культуры, не должны представлять собой список, "отлитый в золоте". Каждый год на основании конкурса нужно выбирать сильнейшие. Можно говорить и о том, что, у фестивалей, возможно, появится такая же форма защиты в виде питчинга, как у кинопроектов. Ведь фестивали меняются, одним фестивалям нужна поддержка, другие справятся сами. Наша позиция: хорошие фестивали поддерживать, плохие - нет. И если фестиваль себя исчерпал, лучше запустить еще одно хорошее кино.

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